პატრიარქ ილია მეორეს სიონში, საკურთხეველთან დაკრძალავენ

ილია მეორეს 22 მარტს დაკრძალავენ.
სიონი წლების განმავლობაში იყო საკათედრო ტაძარი. იქ არის დაკრძალული ყველა პატრიარქი, რომელიც საქართველოს ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ ჰყავდა: კირიონ II (საძაგლიშვილი), ლეონიდე (ოქროპორიძე), ამბროსი (ხელაია), ქრისტეფორე III (ციცქიშვილი), კალისტრატე ცინცაძე, მელქისედეკ III (ფხალაძე), ეფრემ II (სიდამონიძე), დავით VI (დევდარიანი).
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე 17 მარტს 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის საქართველოს ეკლესიას 48 წლის განმავლობაში მართავდა.
