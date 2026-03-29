ევროკავშირმა დაგმო ისრაელის მიერ იერუსალიმის კათოლიკე პატრიარქისთვის ეკლესიაში შესვლისთვის ხელის შეშლის ფაქტი

ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა, კაია კალასმა, დაგმო ქმედება, რომელსაც "რელიგიური თავისუფლების დარღვევა" უწოდა, მას შემდეგ, რაც ისრაელმა იერუსალიმის ლათინური წესის პატრიარქი “ბზობის” დღეს შეუშვა წმინდა სამარხის ეკლესიაში, ყადაც მას ღვთისმსახურება უნდა ჩაეტარებინა.
"ისრაელის პოლიციის გადაწყვეტილება, რომლითაც იერუსალიმის პატრიარქს “ბზობის” დღეს წმინდა სამარხის ეკლესიაში შესვლა აეკრძალა, წარმოადგენს რელიგიური თავისუფლებისა და წმინდა ადგილების დამცავი ხანგრძლივი პრაქტიკის დარღვევას", — განაცხადა მან.
"იერუსალიმში თაყვანისცემის თავისუფლება სრულად, გამონაკლისების გარეშე, უნდა იყოს გარანტირებული ყველა რელიგიური მრწამსისთვის. იერუსალიმის მრავალრელიგიური ხასიათი დაცული უნდა იყოს", — დაამატა მან სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში.
იერუსალიმის ლათინური პატრიარქატის ცნობით, ისრაელის პოლიციამ იერუსალიმის ლათინური წესის კათოლიკეთა პატრიარქს, კარდინალ პიერბატისტა პიცაბალას, წმინდა მიწის კათოლიკური ეკლესიის ხელმძღვანელს, ხელი შეუშალა წმინდა სამარხის ეკლესიაში შესვლაში “ბზობის” ღვთისმსახურების ჩასატარებლად.
ისრაელის პრემიერმინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ოფისმა X-ზე განაცხადა, რომ პოლიციას ეკლესიაში პატრიარქის შესვლისთვის ხელის შეშლას "არანაირი ბოროტი განზრახვა არ ჰქონია, ეს იყო მხოლოდ მისი და მისი თანმხლებლების უსაფრთხოების ზრუნვა".
პატრიარქატმა კი განაცხადა, რომ ეს იყო "არაგონივრული და უხეშად არაპროპორციული ზომა".
28 თებერვალს ახლო აღმოსავლეთში ირანთან ომის დაწყების შემდეგ, ისრაელის ხელისუფლებამ აკრძალა დიდი შეკრებები, მათ შორის სინაგოგებში, ეკლესიებსა და მეჩეთებში.
პატრიარქატის განცხადებით, კარდინალი პიერბატისტა შეაჩერეს "მაშინ, როდესაც ის კერძო წესით გადაადგილდებოდა და არ ყოფილა პროცესიის ან ცერემონიალური აქტის ნიშნები".
კარდინალი პიცაბალა რომის პაპობის ერთ-ერთი კანდიდატი იყო. ის შარშან ზაფხულში ჩავიდა ისრაელის თავდასხმებისგან განადგურებულ ღაზაში მართლმადიდებელ პატრიარქთან ერთად და განაცხადა, რომ “ქრისტე მარტო არ ტოვებს ღაზას.”
ფორუმი