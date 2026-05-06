უკრაინის მიერ გამოცხადებულ „სიჩუმის რეჟიმს“ რუსეთის მორიგი შეტევა მოჰყვა

უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით, უპილოტო საფრენი აპარატებით, რაკეტ და მართვადი ავიაბომბებით შეტევა დაიწყო ხარკოვის, ზაპოროჟიეს, დნეპროპეტროვსკის და ოდესის ოლქების მიმართულებებით.
ხარკოვის საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის მიერ სოციალური ქსელებით 6 მაისს, დილის რვა საათისთვის გავრცელებული ინფორმაციით, დრონებით დარტყმა იყო ქალაქ ხარკოვზე, სადაც ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიჭრა. დაზიანებულია სამი სახლი.
სუმის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა სამოქალაქო ავტომანქანაზე რუსული დრონით დარტყმის შედეგად.
- უკრაინამ 6 მაისიდან ფრონტზე „სიჩუმის რეჟიმის“ გამოცხადებით უპასუხა რუსეთის გადაწყვეტილებას, რომ 8-9 მაისს „დროებითი ზავი" იქნება „დიდ სამამულო ომში საბჭოთა ხალხის გამარჯვების“ აღსანიშნავად.
- უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 4 მაისს განაცხადა, რომ ადამიანის სიცოცხლე შეუდარებლად დიდი ფასეულობაა, ვიდრე ნებისმიერი წლისთავის „ზეიმობა“, ამიტომ 5-დან 6 მაისის ღამით, 00:00 საათიდან „სიჩუმის რეჟიმს“ აცხადებენ და ამ მომენტიდან „სარკისებურად იმოქმედებენ“.
უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა კირილო ბუდანოვმა 5 მაისს საღამოს განაცხადა, რომ თუ კიევის მიერ ინიციირებული ცეცხლის შეწყვეტა ორმხრივი იქნება, ის გაგრძელდება. რუსეთს უკრაინის ინიციატივისთვის ოფიციალური პასუხი არ გაუცია.
უკრაინის მიერ გამოცხადებული „სიჩუმის რეჟიმის“ ამოქმედებამდე რამდენიმე საათით ადრე, 5 მაისს საღამოს რუსეთის ჯარებმა რაკეტებით, დრონებით და მართვადი ავიაბომბებით უკრაინაზე მიიტანეს მორიგი შეტევა, რომელსაც დიდი მსხვერპლი მოჰყვა.
უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით, 12 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ზაპოროჟიეში, 6 - კრამატორსკში და 4 - დნიპროში. დაშავდა რამდენიმე ათეული. დანგრეული და დაზიანებულია სახლები და სხვა შენობები.
5 მაისს რუსეთის ამ მასირებულ შეტევას წინ უძღოდა რაკეტებით და დრონებით უკრაინის შეტევა რუსეთის რამდენიმე რეგიონზე, სადაც სამიზნეებს შორის იყო სამხედრო დანიშნულების და ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები.
რუსეთის ჩუვაშეთის რესპუბლიკის ხელისუფალთა ინფორმაციით, ქალაქ ჩებოქსარიზე უკრაინის ძალების შეტევის შედეგად დაიღუპა 2 და დაშავდა 32 ადამიანი, დაზიანებულია 28 მრავალბინიანი სახლი. ჩუვაშეთში საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი გამოაცხადეს.
უკრაინის საჰაერო ძალების მიერ 6 მაისს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, 5 მაისის საღამოს ექვსი საათიდან რუსეთის ჯარებმა უკრაინას შეუტიეს ორი ბალისტიკური რაკეტით „ისკანდერ-მ“, ერთი მართვადი საავიაციო რაკეტით და 108 უპილოტო საფრენი აპარატით. 6 მაისის დილის რვა საათისთვის დადასტურებული იყო 89 რუსული დრონის მოგერიება და სამივე რაკეტით და 9 დრონით პირდაპირი დარტყმა 8 ადგილზე.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ 6 მაისს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, 5 მაისის საღამოს ცხრა საათიდან 6 მაისის დილის შვიდ საათამდე ბელგოროდის, ბრიანსკის და კურსკის ოლქებში, მოსკოვის რეგიონში, ყირიმში და შავი ზღვის თავზე 53 უკრაინული დრონი გაანადგურეს. ეს უწყება, როგორც წესი, არ ასახელებს მოუგერიებელი დრონების რაოდენობას.
