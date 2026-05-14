"ვიფიქრებ ჩვენთან იგივე წესები გავრცელდეს თუ არა" - პაპუაშვილი ევროპარლამენტში "იმედისთვის" აკრედიტაციის შეჩერებაზე

სადავო პარლამენტის სპიკერი შალვა პაპუაშვილი, დღეს 14 მაისს, მედიის შესაბამისი შეკითხვის პასუხად, გამოეხმაურა პროსახელისუფლებო ტელეკომპანია "იმედის" ცნობას, რომ მათ ევროპარლამენტში ერთი წლით შეუჩერეს აკრედიტაცია.
შალვა პაპუაშვილის შეფასებით, ერთი მხრივ "ეს არის მედიის წინააღმდეგ დიდი ბრიტანეთის მიერ მიღებული მტრული გადაწყვეტილების გაგრძელება, რომლის მიზანია, დაიხუროს თავისუფალი მედია" და მისივე შეფასებით "რასაც უფრთხის დღეს ბრიუსელი, არის მართალი სიტყვა". ამასთან, შალვა პაპუაშვილის თქმით, ეს გადაწყეტილება დააფიქრებს, ხომ არ შემოიღოს მსგავსი რეგულაციები საქართველოს პარლამენტშიც.
"ვაპირებ, ვიფიქრო, შევიტანო თუ არა შესაბამისი ცვლილებები აკრედიტაციის წესში, კერძოდ, წინასწარი თანხმობა რომ მიიღოთ რესპონდენტებისგან, თუკი ევროპული წესი ეს ყოფილა. ჩვენთან პირველ ჯერზე არის 1 თვე, მეორე ჯერზე არის 6 თვით აკრედიტაციის შეჩერება და ევროპარლამენტში პირველივე ჯერზე ერთწლიანია, ამიტომ, ამაზეც ვიფიქრებ",- თქვა მან
პაპუაშვილის თანახმად "ევროკავშირმა დახარჯა ასობით ათასი ევრო იმისთვის, რომ გაეშავებინა საქართველოს პარლამენტი. აკრედიტაციის წესებთან დაკავშირებით იყო საქართველოს პარლამენტზე თავდასხმა. აღმოჩნდა, რომ თურმე, ევროპარლამენტში არის უფრო მკაცრი წესები, ვიდრე საქართველოს პარლამენტში".
ამდენად, პაპუაშვილის თქმით ეს მინიაშნებს „ფარისევლობაზე“.
"უნდა მიხვდეთ, რა ფარისევლობაა ევროპარლამენტში, ბრიუსელში, რა ფარისევლები სხედან ევროკავშირის საელჩოში, რომლებიც აკრიტიკებენ საქართველოს პარლამენტს და თავდასხმის ობიექტი იყო იმის გამო, რომ შეეცადა, მედიის ელემენტარული წესები ყოფილიყო პარლამენტში".
რა ხდება
ბრიტანეთის მიერ სანქცირებული იმედი აცხადებს, რომ ევროპარლამენტში მათ ერთი წლით აუკრძალათ საქმიანობა, შესაბამისი წერილი მათ 13 მაისს, მიიღეს.
„გადაწყვეტილება, მათივე თქმით, დაეფუძნა „იმედის კვირაში“ გასულ რეპორტაჟს, რასა იუკნევიჩიანესთან გასაუბრების მცდელობას და, სავარაუდოდ, მეორე ფაქტი ეხება მარკეტა გრეგოროვას მოთხოვნას, რომელიც ევროპარლამენტში ტელეკომპანია „იმედის“ გადამღები ჯგუფის ყოფნამ გააღიზიანა“, - თქვა ჟურნალისტმა სოფო ბერიძემ 13 მაისს ტელეკომოანიის ეთერში.
„იმედის“ ცნობითვე, მოლდოვამ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 135-ე სესიის გასაშუქებლად აკრედიტაცია მათ მსგავსად არ მისცა არც „რუსთავი 2-სა" და „პოსტივის". სამივე არხი ქართული პროსახელისუფლებო ტელევიზიაა.
პროსახელისუფლებო არხების სანქცირება
24 თებერვალს, უკრაინაში ომის დაწყებიდან ზუსტად ოთხი წლის შემდეგ, ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა, თანამეგობრობისა და განვითარების ოფისმა განაახლა რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების სია. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ ფინანსური სანქციები დაუწესა საქართველოში მოქმედ ორ პროსახელისუფლებო ტელევიზიას, „ტელეიმედსა“ და „პოსტივის“ (PosTV).
სანქცირების საფუძველია „დეზინფორმაცია დესტაბილიზაციის მიზნით“
ორივე ტელევიზიის შემთხვევაში სანქცირების ერთი და იგივე მიზეზია დასახელებული:
„ის ავრცელებს განზრახ შეცდომაში შემყვან ინფორმაციას რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შესახებ ძირითადად საქართველოში მყოფ აუდიტორიაში, - ინფორმაციას, რაც მხარს უჭერს ან ხელს უწყობს პოლიტიკას ან ქმედებას, რომელიც ახდენს უკრაინის დესტაბილიზაციას ან ძირს უთხრის, ან საფრთხეს უქმნის უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს ან დამოუკიდებლობას“.
„ქართული ოცნების“ მთავრობის მეთაურის, ირაკლი კობახიძის განცხადებით, „უზრუნველყოფილი იქნება“ დიდი ბრიტანეთის მიერ დასანქცირებული ორი ქართული ტელევიზიის, „იმედისა“ და PosTV-ის და მათი ჟურნალისტების უფლებები.
„ფინანსური პრობლემა არ გვექნება“ - ამბობენ „იმედში“
- 27 თებერვალს „იმედმა“ განაცხადა, რომ „არანაირი, მათ შორის არც ფინანსური პრობლემა არ ექნება“.
- ტელეკომპანიის ვებსაიტები - imedi.ge და imedinews.ge - 25 თებერვალს, საღამოს გაითიშა გარკვეული დროით. მოგვიანებით გაირკვა, რომ „სანქციებისგან გამოწვეული ტექნიკური პრობლემა აღმოფხვრილია“.
სანქციების ეფექტი
სანქციების დაწესების შემდეგ პროსახელისუფლებო „იმედში“ ხელფასებს ნაღდი ფულის სახით იღებენ.
„კონვერტით არიგებენ“, - უთხრა რადიო თავისუფლებას ინფორმირებულმა წყარომ 27 თებერვალს, ხელფასის აღების დღეს.
27 მარტს ცნობილი გახდა, რომ ბრიტანულმა BBC Studios-მა "იმედს" „ცეკვავენ ვარსკვლავების“ ფორმატის ლიცენზია შეუწყვიტა. ეს პროგრამა პროსახელისუფლებო არხზე წლების განმავლობაში გადიოდა და პოპულარობით სარგებლობდა.
