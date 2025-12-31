მეათე კლასელი ანდრია ხამაშურიძე 6 თვის წინ გახდა ე.წ. ნეონაცისტური დაჯგუფების წევრების მხრიდან წამების მსხვერპლი - მეგობარ გოგოსთან ერთად სასეირნოდ წასულს მიტოვებულ შენობაში მოულოდნელად 9 ადამიანი დაესხა თავს, რომელთა ნაწილს დანები, ნაწილს კი პნევმატური იარაღი ქონდა. ანდრიაზე თავდამსხმელები პოლიციამ მალევე დააკავა, 9-დან 6 არასრულწლოვანი იყო - გასულ კვირაში შსს-მ კიდევ 16 ადამიანი დააკავა, კვლავ “ნეონაცისტური ორგანიზაციების” წევრობისა და ადამიანების წამებისთვის.
„[ნეონაცისტების] კიდევ ბევრი დაზარალებული იქნება” - როგორ ამხილა მოძალადეები 15 წლის მოსწავლემ
ეპიზოდები
-
დეკემბერი 31, 2025
„რომც მომკლა, მაინც არ ვიქნები დამარცხებული“ - ინტერვიუ ზურა ჯაფარიძესთან
-
-
-
-
-
ფორუმი