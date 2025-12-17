„ჭირში მაგრად დადგომა ალბათ ქართული გენეტიკის გამოძახილია“ - ინტერვიუ მთამსვლელ გიორგი ტეფნაძესთან

გიორგი ტეფნაძის, ბაქარ გელაშვილის და არჩილ ბადრიაშვილის წინა წლების პაკისტანში ექსპედიციებმა ტრიოს პრესტიჟული ჯილდო, ოქროს წერაყინი მოუტანა.
მოუტანს თუ არა ქართველ მთამსვლელებს ახალი მწვერვალების დალაშქვრა კიდევ ერთ აღიარებას, ეს 2026 წლის ბოლოს გახდება ცნობილი. მანამდე კი ვლაპარაკობთ იმაზე, როგორ შეიძლება მეგობრის დაღუპვით გამოწვეულმა დანაკარგმა კვლავ დაგაბრუნოს შორეულ მწვერვალებზე, როგორ აღმოაჩინო ახალი მთები, რომელსაც სახელს დაარქმევ და როგორ ცდის ნებისყოფას და შესაძლებლობებს მთებში სიარული.
ფორუმი