ЭХО КАВКАЗА
ისტორიკოსი ბექა კობახიძე საბჭოთა ოკუპაციაზე, მითებსა და პროპაგანდისტულ გზავნილებზე
1921 წლის 25 თებერვლიდან 105 წლის შემდეგ ისტორიკოს და პოდკასტ “აქტუალური ისტორიის” ავტორ ბექა კობახიძესთან ერთად ვიხსენებთ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ბოლო დღეებს, პროპაგანდისტულ მითებს, დიპლომატიურ ძალისხმევებს, ვნებათაღელვას აღიარების საკითხზე და განვიხილავთ მათ, ვისი ხელითაც დაკარგა საქართველომ დამოუკიდებლობა მისი მოპოვებიდან არასრულ სამ წელიწადში

