ზურა ჯაფარიძე, ერთ-ერთი იმ პოლიტიკოსთაგანი, რომელიც სადავო პარლამენტის საგამოძიებო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო ციხეში აღმოჩნდა, ციხიდან გამოსვლიდან მესამე დღეს კვლავ დაიბარეს სასამართლოში და ამჯერად 30 000 ლარიანი გირაოს გადახდა მოსთხოვეს, როგორც ბრალდებულს საბოტაჟის მცდელობაში - თუ 22 იანვრამდე თანხას არ გადაიხდის, შეიძლება ამჯერად რამდენიმე წლით აღმოჩნდეს ციხეში.
ამ ინტერვიუში ზურა ლაპარაკობს ციხეში გადატანილ ოთხ მთავარ "ჭიდაობაზე საკუთარ თავთან", ავტორიტარიზმიდან გამოსვლის მისთვის ერთადერთ სწორ ფორმულაზე და იმაზე, როგორ შეიცვალა პოლიტიკა და საზოგადოება იმ დროს, სანამ ის მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებაში სამარტოო საკანში იჯდა.
„რომც მომკლა, მაინც არ ვიქნები დამარცხებული“ - ინტერვიუ ზურა ჯაფარიძესთან
ზურა ჯაფარიძე, ერთ-ერთი იმ პოლიტიკოსთაგანი, რომელიც სადავო პარლამენტის საგამოძიებო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო ციხეში აღმოჩნდა, ციხიდან გამოსვლიდან მესამე დღეს კვლავ დაიბარეს სასამართლოში და ამჯერად 30 000 ლარიანი გირაოს გადახდა მოსთხოვეს, როგორც ბრალდებულს საბოტაჟის მცდელობაში - თუ 22 იანვრამდე თანხას არ გადაიხდის, შეიძლება ამჯერად რამდენიმე წლით აღმოჩნდეს ციხეში.
ფორუმი