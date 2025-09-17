15 წლის ბიჭის ცემაში ბრალდებულ მკლავჭიდელ ქალს 3000 ლარიანი გირაო შეეფარდა

ბრალდებულმა გირაო 30 დღის განმავლობაში უნდა გადაიხადოს.
სანამ სასამართლო სხდომა დაიწყებოდა, მოსამართლემ ხატია ვიბლიანი სხდომათა დარბაზიდან შეუსაბამო ჩაცმულობის გამო გააძევა.
დარბაზში შემოსულმა მოსამართლემ მკლავჭიდელს გაოცებულმა მიმართა:
„ეს რა არის? ნორმალურად უნდა გეცვათ დარბაზში, იცით საერთოდ სად ხართ? გაბრძანდით ახლა სასწრაფოდ და ჩაიცვით და შემდეგ შემოდით...კი მაგრამ, არ იცოდით, სად მოდიოდით? არც ისეთი პატარა ხართ“...
სასამართლო სხდომა რამდენიმე წუთში, მას შემდეგ განახლდა, რაც ხატია ვიბლიანმა მოკლე მაისურზე პიჯაკი შემოიცვა.
რას ამბობს ბრალდებული?
მკლავჭიდელი ქალი ბრალს აღიარებს, ამბობს, რომ ინანიებს დანაშაულს.
სხდომის დაწყებამდე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მან თქვა, რომ არ იცოდა, რომ ბიჭი, რომელსაც ხელებითა და ფეხებით, ფიზიკურად გაუსწორდა, არასრულწლოვანი იყო.
რადიო თავისუფლება:სრულწლოვანი რომ ყოფილიყო, გამართლებული იქნებოდა მისი ცემა?
ხატია ვიბლიანი:არ ვემხრობი ძალადობას. უბრალოდ, ყველამ უნდა ვიცოდეთ მოქცევის წესები. ვაღიარებ დანაშაულს, თუმცა, ჩემს ადგილას მგონი, თავმოყვარე მშობელი რაღაცას გააკეთებდა, როცა თავს ესხმიან.
რადიო თავისუფლება:თავს დაგესხათ ის?
ხატია ვიბლიანი: ამ ეტაპზე, სხვა კომენტარისგან თავს შევიკავებ.
15 წლის მოზარდზე ძალადობის ამსახველი კადრები სოციალურ ქსელში 14 სექტემბერს გავრცელდა. თავად ძალადობის ფაქტი 11 სექტემბერს მოხდა.
რამდენიმეწამიან ვიდეოჩანაწერში ჩანს, რომ ახალგაზრდა ქალი ფიზიკურად უსწორდება მოზარდს. ძირითადად სახეში ურტყამს ხელებს. მოზარდი თავის დაცვას ცდილობს, მაგრამ ვერ ახერხებს, რადგან ქალს ის კედელთან ჰყავს მიმწყვდეული და გაქცევის საშუალებას არ აძლევს.
ამ სცენას უყურებს იქვე მყოფი მცირეწლოვანი, რომელიც ბრალდებული ქალის 4 წლის შვილია.
გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლის პირველი პრიმა ნაწილით დაიწყო, რაც არასრულწლოვანზე ძალადობას გულისხმობს და სასჯელის სახით ჯარიმას ან 2 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
რატომ მოითხოვა პროკურატურამ გირაოს შეფარდება?
საქმის პროკურორი ნათია ნოზაძე ამბობს, რომ ბრალდების მხარემ აღკვეთის ღონისძიების სახედ გირაოს შუამდგომლობის დაყენებისას რამდენიმე მიზეზი გაითვალისწინა:
„მართალია, ეს მუხლი ითვალისწინებს პატიმრობას, მაგრამ ჩვენ მხედველობაში ვიღებთ იმას, რომ ქალი არის მარტოხელა დედა. ასევე იმას, რომ არ არის წარსულში ნასამართლევი. ასევე აღიარებს, ბოდიშს იხდის, მზად არის აანაზღაუროს მორალური თუ მატერიალური ზიანი, რომელიც მან მოზარდს მიაყენა“.
რაც შეეხება 11 სექტემბერს განვითარებულ მოვლენებს, პროკურორი მხარეების გამოკითხვის ოქმებზე დაყრდნობით, მას ასე აღწერს:
„გაურკვევლობა დაიწყო მაღაზიის რიგში. ბრალდებულის წინ იდგა ერთი პირი და რაკი ბრალდებულს თან ახლდა მცირეწლოვანი შვილი, ითხოვა, ურიგოდ გამატარეთო. მოლარემ უარი უთხრა და მოუწოდა რიგი დაეცვა. დაზარალებული 15 წლის მოზარდი იდგა უკან და მან დაუძახა ბრალდებულს, რაღას ელოდებით, ჩვენც ვდგავართ რიგში, ან იყიდეთ, რაც გსურთ, ან რიგი დაიკავეთო. მოლარეს გამოექომაგა.
ბრალდებული ამბობს, რომ დაზარალებულმა მას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. თუმცა, ბავშვი ამას უარყოფს. დაზარალებულის თქმით, ქალი მას მაღაზიის გარეთ დაელოდა და იძალადა.
დაზარალებული ასევე საუბრობს იმაზე, რომ ვინაიდან მოძალადე იყო ქალი, ის მხოლოდ თავს იცავდა და საპირისპირო სახის ქმედებები არ განახორციელა და მხოლოდ თავდაცვის რეჟიმში იყო... ბრალდებლმა იძალადა არასრულწლოვანზე, მათ შორის, ხელებისა და ფეხების გამოყენებით. სრულიად მცირედი მოტივის გამო.
ცხადია, ოჯახი ითხოვს ბრალდებულის კანონის შესაბამისად დასჯას“.
ნათია ნოზაძის თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ ბრალდებულს ჰყავს 4 წლის შვილი და ძალადობის ფაქტს ბავშვიც შეესწრო, გამოძიებამ მიმართა სოციალურ სამსახურს, რათა შეისწავლონ, რა გარემოში იზრდება ბავშვი, ხომ არ არის ის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი.
წავა თუ არა ხატია ვიბლიანი მსოფლიო ჩემპიონატზე?
მკლავჭიდელი ქალი 18 სექტემბრის ღამეს ბულგარეთში მიმდინარე მკლავჭიდის მსოფლიო ჩემპიონატზე გეგმავს გამგზავრებას:
„დიახ მივდივარ, ამაღამ მაქვს ფრენა“, - უთხრა მან რადიო თავისუფლებას.
პროკურორი ნათია ნოზაძე არ გამორიცხავს, რომ ქალს ქვეყნიდან გასვლის უფლება შეეზღუდოს:
„ეს ჯერ დაზუსტებული არ არის, უნდა გავარკვიოთ, თუმცა, გამორიცხული არ არის, რომ მან ქვეყნის დატოვება ვერ შეძლოს“, - უთხრა მან რადიო თავისუფლებას სხდომის დასრულების შემდეგ.
მკლავჭიდელი ქალის მიერ 15 წლის ბიჭზე ძალადობის საქმეზე წინასასამართლო სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 11 ნოემბერს გაიმართება.
