სია: ვის შეუძლია ორ საჯარო სამსახურში ერთდროულად მუშაობა

1 ნოემბრიდან საჯარო მოსამსახურეებს საჯარო სექტორში დამატებითი საქმიანობა და ანაზღაურების მიღება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში შეუძლიათ. კანონის მე-13 მუხლიდან ამოიღეს ჩანაწერი, რომელშიც ეწერა, რომ დასაქმებულებს „იმავე საჯარო დაწესებულების სისტემაში“ შეთავსებით მუშაობის უფლება ჰქონდათ.
- საჯარო მოსამსახურისთვის ნებადართულია სამეცნიერო, პედაგოგიური, შემოქმედებით საქმიანობა, მაგრამ ამისათვის აუცილებელია დაწესებულების ხელმძღვანელის ან კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი პირის/ორგანოს წერილობითი თანხმობა [ასეთი ნებართვა არ ესაჭიროებათ სახელმწიფო-პოლიტიკური და პოლიტიკური თანამდებობის პირებს] - ნებართვა ერთჯერადია და მოქმედებს 1 წლის განმავლობაში;
- ხელმძღვანელის უარის გასაჩივრება არ აჩერებს მის მოქმედებას;
- წერილობითი ნებართვის მექანიზმი ვრცელდება მოსამართლეებზეც;
- საჯარო სამსახურში, მათ შორის სსიპ-ში, ა(ა)იპ-ში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულს უფლება აქვს, შეასრულოს ანაზღაურებადი სამუშაო, მაგრამ არა საჯარო სამსახურში;
- საჯარო სექტორში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულს უფლება აქვს, მიიღოს კანონით დაშვებული „სხვა სარგებელი“ - ერთჯერადი და ერთწლიანი წერილობითი თანხმობის მიღების შემდეგ.
საქართველოს მთავრობამ 28 ოქტომბერს მიიღო დადგენილება, რომლითაც დამატებით განსაზღვრა იმ პროფესიული სფეროების ჩამონათვალი, რომლებში დასაქმებულ ადამიანებსაც შეუძლიათ სხვა ანაზღაურებად სამსახურებში მუშაობა:
- სივრცითი დაგეგმარების, ურბანიზაციის, არქიტექტურის, ინჟინერიისა და მშენებლობის სფერო;
- გარემოს დაცვის სფერო;
- ფიზიკური და დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების სფერო;
- სოფლის მეურნეობისა და სატყეო სფერო;
- საინფორმაციო სისტემებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის სფერო;
- სტატისტიკისა და ანალიტიკის სფერო;
- დაზღვევის სფერო;
- სამედიცინო სფერო;
- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფერო;
- სოციალური კეთილდღეობის სფერო;
- განათლების სფერო;
- აუდიოვიზუალური მეთოდებისა და მედიაპროდუქციის წარმოების სფერო;
- კულტურის სფერო;
- მთარგმნელობითი საქმიანობა;
- სამართლის სფერო;
- უსაფრთხოების სფერო;
- პროფესიული და ტექნიკური სფერო;
- კრიმინალისტიკური სფერო;
- სასაქონლო ექსპერტიზის სფერო;
- საარჩევნო სფერო;
- საწარმოო ინჟინერიის სფერო;
- ტრანსპორტის სფერო.
დეტალური აღწერილობის სანახავად ეწვიეთ ამ ლინკს.
ახალი წესის დამრღვევს საბიუჯეტო ორგანიზაციაში მუშაობა ორი წლის განმავლობაში აღარ შეეძლება.
