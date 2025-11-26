ნიკა მელიას მოსამართლისთვის წყლის შესხმის გამო 1,5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს

გადაწყვეტილება დღეს, 15:00 საათზე გამოაცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ელენე გოგუაძემ.
მელია აქამდეც პატიმრობაში იყო - სადავო პარლამენტში „ქართული ოცნების“ მიერ შექმნილ დროებით საგამოძიებო კომისიაში გამოუცხადებლობის გამო.
ინციდენტი მოხდა 30 მაისს, როდესაც თბილისის საქალაქო სასამართლოში მელიას კომისიაზე გამოუცხადებლობის საქმე განიხილებოდა.
„ადამიანს [მოსამართლეს] არ აინტერესებს, გატაცებული ვიყავი თუ არა, შუშის თვალებით იყურება. თანამონაწილე ხართ, დანაშაულებრივი ჯაჭვის ერთ-ერთი რგოლი, რომელსაც კითხვა არ უჩნდება, ვინ გამიტაცა“, - თქვა მელიამ სასამართლო დარბაზში და ამის შემდეგ მოსამართლე შვანგირაძეს ბოთლით წყალი შეასხა.
ამ მიზეზით სხდომა შეწყდა, მოსამართლე შვანგირაძემ პროცესის განახლების შემდეგ თქვა, რომ ნიკა მელიას აღკვეთის ღონისძიებას, გირაოს, პატიმრობით უცვლიდა.
„კოალიცია ცვლილებისთვის“ ოთხივე ლიდერი - ნიკა მელია, ნიკა გვარამია, ელენე ხოშტარია და ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე - დაპატიმრებულია.
ფორუმი