ავსტრალია გახდა პირველი ქვეყანა, სადაც ბავშვებს სოციალური ქსელებით სარგებლობა აუკრძალეს

თუ ეს პლატფორმები აკრძალვის დასაცავად შესაბამის ზომებს არ მიმართავენ, დაახლოებით 33 მილიონი აშშ დოლარით დაჯარიმდებიან.
ავსტრალიის პარლამენტმა ახალი კანონი 2024 წლის ნოემბერში მიიღო და მისი ამოქმედების ვადად განსაზღვრა 2025 წლის 10 დეკემბერი. ხელისუფლების თანახმად, აკრძალვის მიზანია ბავშვების დაცვა ძალადობის, ბულინგის, დეზინფორმაციისა და უკანონო კონტენტისგან.
აკრძალვა არ ეხება WhatsApp-ს, ონლაინ-თამაშებს და სასწავლო ინტერნეტ-პროექტებს.
ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ენტონი ალბანიზმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ახალი კანონი ბავშვებს დაეხმარება, რომ ნორმალური ბავშვობა ჰქონდეთ, მშობლებს სიმშვიდეს მოუტანს და მაგალითი იქნება სხვა ქვეყნებისთვის.
კანონი გასაჩივრებულია ავსტრალიის უზენაეს სასამართლოში. 15 წლის ორი მოზარდი და მათი მხარდამჭერი უფლებადამცველები კანონის გაუქმებას ითხოვენ იმ არგუმენტით, რომ არღვევს თავისუფლად ურთიერთობის უფლებას. კანონის მოწინააღმდეგეები იმასაც აცხადებენ რომ აკრძალვის გამო მოზარდები გადავლენ სხვა სერვისებზე, რომელთა გაკონტროლება გაცილებით რთულია.
ახალი კანონის ამოქმედების გამო ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ენტონი ალბანიზმა ვიდეომიმართვა გამოაქვეყნა და ბავშვებს მოუწოდა არდადეგები მაქსიმალურად სასარგებლოდ გამოიყენონ, ტელეფონების ნაცვლად დაკავდნენ სპორტის ახალი სახეობით, ახალ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრის შესწავლით, ან წიგნის წაკითხვით და უშუალო ურთიერთობა ჰქონდეთ მეგობრებსა და ოჯახთან.
ავსტრალიის მსგავსი კანონის მიღება განიხილება ზოგიერთ სხვა ქვეყანაშიც. მათ შორის არიან ახალი ზელანდია, დანია, ნორვეგია და მალაიზია. ევროკავშირის სახელმწიფოებში ბავშვებისთვის სოციალური ქსელებით სარგებლობის აკრძალვას მხარს უჭერს ევროპარლამენტი.
