ბელარუსში გათავისუფლებულმა პოლიტპატიმრებმა უკრაინაში პრესკონფერენცია გამართეს

პრესკონფერენციაზე ილაპარაკეს მარია კოლესნიკავამ, ვიქტარ ბაბარიკამ, ალიაქსანდრ ფიადუტამ და ულაძ ლაბკოვიჩმა. უსაფრთხოების თვალსაზრისით პრესკონფერენციის ზუსტი ადგილი არ გავრცელებულა, ღონისძიებაზე მხოლოდ საგანგებოდ მიწვეულ პირებს უშვებდნენ.
როგორც "ნოვაია გაზეტა. ევროპის" კორესპონდენტი იუწყება, მარია კოლესნიკავამ გათავისუფლებაში მონაწილეობის გამო მადლობა გადაუხადა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და უკრაინელ ხალხს, სტუმართმოყვარეობისთვის.
"წარმოგვიდგენია რაოდენ უკიდურესად რთულია ომის დროს, როცა უკრაინელი ხალხი თავად ასე იტანჯება, ჩვენი ასეთი მხარდაჭერა, ჩვენზე ასეთი ზრუნვა, ამას ყოველი ჩვენგანი გრძნობს", - თქვა კოლესნიკავამ. მან დაფასებით ისაუბრა ბელარუსის ავტორიტარი ლიდერის, ალიაქსანდრ ლუკაშენკას გადაწყვეტილებაზე პატიმრების გათავისუფლების შესახებ და გამოთქვა იმედი, რომ პოლიტპატიმართა გათავისუფლების პროცესი გაგრძელდება.
გათავისუფლებულებმა აღნიშნეს, რომ მათ არანაირი დოკუმენტაცია არ აქვთ და თქვეს, რომ ისინი ძალიან გააკვირვა კონკრეტულად უკრაინაში აღმოჩენამ. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ წარმოებული ომი ყველამ დაგმო, პრესკონფერენციის მონაწილეები გამოვიდნენ ომის დასრულების მოწოდებით.
14 დეკემბერს, უფრო ადრე, უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ისაუბრა იმაზე, თუ რატომ ჩავიდნენ უკრაინაში ბელარუსში გათავისუფლებული პოლიტპატიმრები - რაც წინა შემთხვევებში ასე არ მომხდარა.
ბერლინში, აშშ-ის და ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლებთან შესახვედრად მიმავალმა ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ პოლიტპატიმართა გათავისუფლების წინ მინსკი და კიევი დაზვერვათა დონეზე ურთიერთობდნენ.
"თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის განყოფილების ხელმძღვანელმა, კირილო ბუდანოვმა მომმართა და თქვა, რომ ბელარუსები მზად იყვნენ პოლიტპატიმართა გადმოსაცემად. მათ არ სურდათ პატიმრების ევროკავშირის ამა თუ იმ ქვეყნის გავლით გადაცემა, მაგრამ თუ მე ამას მხარს დავუჭერდი, მზად იყვნენ ისინი უკრაინის გავლით გადმოეცათ", - თქვა ზელენსკიმ და აღნიშნა, რომ ამ წინადადებას უყოყმანოდ დათანხმდა.
ზელენსკიმ ასევე აღნიშნა, რომ პოლიტპატიმრებს შორის უკრაინის ხუთი მოქალაქე იყო.
"რა თქმა უნდა, საჭიროა წავიყვანოთ ჩვენებიც და ბელარუსელი პოლიტპატიმრებიც. ჩვენ სწორედ ასე ვიღებთ გადაწყვეტილებებს", - თქვა უკრაინის პრეზიდენტმა.
2024 წლის შემდეგ ბელარუსის ხელისუფლებამ გაათავისუფლა ასეულობით პირი, რომლებიც გასამართლებული იყვნენ ექსტრემიზმისა და სხვა პოლიტიკური დანაშაულების ბრალდებებით. ანალიტიკოსების თქმით, ეს ნაბიჯები არის ლუკაშენკას მცდელობა შეამციროს დასავლეთისგან იზოლაცია. აშშ-ში პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის მოსვლის შემდეგ ბელარუსში არაერთხელ ჩავიდნენ აშშ-ის წარმომადგენლები.
სანქციათა ნაწილის მოხსნის სანაცვლოდ ბელარუსში გათავისუფლდა 200-ზე მეტი პოლიტპატიმარი, მათ შორის ცნობილი საზოგადოებრივი ფიგურები და ჟურნალისტები, რომლებიც 2020 წლიდან იყვნენ საპატიმროებში.
უფლებადამცველების ცნობით, ბელარუსის ციხეებში რჩება პოლიტიკური მოტივებით მსჯავრდადებული 1000-მდე პირი.
