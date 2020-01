"და ჩვენ ვიცეკვეთ" შვედეთის კინოფესტივალზე წლის საუკეთესო ფილმად დასახელდა

ლევან აკინის ფილმმა „და ჩვენ ვიცეკვეთ“ შვედური ფილმის ყოველწლიურ ფესტივალზე „The Guldbagge Awards, საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში მთავარი ჯილდო მიიღო.

კინოფესტივალზე ფილმი სულ 4 ნომინაციაში გამოვლინდა გამარჯვებულად. მათ შორის კაცის როლის საუკეთესოდ შესრულებისათვის შვედეთის მთავარი კინოჯილდოს მფლობელი გახდა მსახიობი ლევან გელბახიანი. „და ჩვენ ვიცეკვეთ“ გამარჯვებულია ასევე საუკეთესო სცენარისა და საუკეთესო ოპერატორის კატეგორიაში.

შვედურ-ქართულ-ფრანგული დრამა „და ჩვენ ვიცეკვეთ“ (And Then We Danced) ქართული წარმოშობის რეჟისორის, ლევან აკინის ფილმია. ის მოგვითხრობს ქართული ნაციონალური ანსამბლის გეი მოცეკვავის, მერაბის ცხოვრებისა და მისი სასიყვარულო ურთიერთობის შესახებ.

„The Guldbagge Awards” შვედეთის მთავარი კინოდაჯილდოებაა. იგი 1964 წლიდან ტარდება.