აშშ-ში დააკავეს სამხედრო, რომელსაც ბრალად ედება რუსეთისთვის საიდუმლო ინფორმაციის გადაცემა

იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედრო, რომელიც ტეხასში 6 აგვისტოს დააკავეს, ცდილობდა რუსეთისთვის გადაეცა კონფიდენციალური ინფორმაცია ამერიკის შეიარაღებული ძალების ტანკების, M1A2 Abrams-ის შესახებ.
ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს კონტრდაზვერვის ხელმძღვანელის თანაშემწის, რომან როჟავსკის განცხადებით, ტეილორ ლი ცდილობდა რუსეთის მოქალაქეობის მიღების სანაცვლოდ ამერიკული ტანკების სავარაუდო დაუცველ ადგილებთან დაკავშირებული საიდუმლო ინფორმაცია გადაეცა პირისთვის, რომელსაც რუსეთის დაზვერვის ოფიცრად მიიჩნევდა.
ტეილორ ადამ ლი ფორტ-ბლისში დისლოცირებული ნაწილის სამხედრო მოსამსახურეა და წვდომა ჰქონდა საიდუმლო ინფორმაციაზე.
- Abrams-ი ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ძირითადი საბრძოლო ტანკია. სახმელეთო ომის წარმოებისთვის შექმნილი მესამე თაობის Abrams-ი ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ტანკია.
- უკრაინაში რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ უკრაინის არმიას Abrams-ები გადასცეს შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთის სხვა სახელმწიფოებმა.
ფორუმი