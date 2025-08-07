კრასნოდარში დრონებით შეტევა იყო სავარაუდოდ, სამხედრო ნაწილსა და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე

კრასნოდარის მხარის გუბერნატორს არაფერი უთქვამს ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილსა და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე, რომლებიც რუსული ტელეგრამ-არხების ინფორმაციით, დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდნენ.
ტელეგრამ-არხი ASTRA ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციაზე დაყრდნობით წერს, რომ უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის შედეგად ხანძრები გაჩნდა ქალაქ ყუბანის სლავიანსკის სამხედრო ნაწილში და დაბა აფიპსკისთან მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში.
სამხედრო ნაწილსა და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე არაფერია ნათქვამი კრასნოდარის მხარის გუბერნატორ ვენიამინ კონდრატიევის ტელეგრამ-არხზე დილის რვა საათისთვის გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში.
კონდრატიევის თანახმად, მოგერიებული დრონების ნამსხვრევების ჩამოცვენის შედეგად ყუბანის სლავიანსკში ერთი ადამიანი დაშავდა, კერძო სახლის ფანჯრები ჩაიმსხვრა და სამეურნეო ნაგებობა დაინგრა. გუბერნატორი საერთოდ არ ახსენებს დაბა აფიპსკის.
განახლება: დილის 10 საათისთვის კრასნოდარის მხარის ოპერატიული შტაბის ტელეგრამ-არხზე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ აფიპსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე უპილოტო საფრენი აპარატის ნამსხვრევების ჩამოცვენის გამო ტექნოლოგიურ დანადგარს გაუჩნდა ხანძარი, რომელიც ლიკვიდირებულია.
ამ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით შეტევა იყო გასულ თვეებშიც.
კრასნოდარის მხარის გუბერნატორ კონდრატიევის მტკიცებით, 7 აგვისტოს უპილოტო საფრენი აპარატების გარდა, შავი ზღვის აკვატორიაში, ნოვოროსიისკის მახლობლად მოგერიებულია უეკიპაჟო კატერების შეტევაც.
კატერების შესახებ არაფერია ნათქვამი რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ დილით გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში, რომლის თანახმად, 6 აგვისტოს 23:30 საათიდან 7 აგვისტოს 06:10 საათამდე საჰაერო თავდაცვის საშუალებებით „გზად დაიჭირეს და გაანადგურეს“ თვითმფრინავის ტიპის 82 უკრაინული საფრენი აპარატი და მათგან 9 კრასნოდარის მხარეში, 8 კი შავი ზღვის აკვატორიის თავზე.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, როგორც წესი, არ ასახელებს მოუგერიებელი დრონების რაოდენობას და ხმელეთზე გამოწვეულ შედეგებს.
რუსეთთან ომში მყოფ უკრაინას რუსეთის ტერიტორიაზე და ანექსირებულ ყირიმში კანონიერ სამიზნედ აქვს გამოცხადებული სამხედრო ობიექტები და საწარმოები, რომლებიც რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ და ინფრასტრუქტურა, რომელსაც რუსეთის შეიარაღებული ძალები იყენებენ.
