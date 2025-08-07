ანტონ ჩეჩინის საქმე - ლაივბლოგი (07/08/2025)

დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარეს უნდა ეთქვა დასკვნითი სიტყვა. დაცვის მხარემ მოითხოვა ხვალინდელი პროცესის გადადება, რადგან მომზადებულიყო დაკვნითი სიტყვის თქმისთვის. მოსამართლის გადაწყვეტილებით, პროკურორი დასკვნით სიტყვას ხვალ იტყვის და შემდეგ სხდომაზე, 25 აგვისტოს 12:00 საათზე, წარდგება ადვოკატი დასკვნითი სიტყვით.
შემდეგი სხდომა 8 აგვისტოს, 12:00-ზე გაიმართება.
დასრულდა დაცვის მხარეს მტკიცებულებების გამოკვლევა. სხდომა დასკვნითი სიტყვების ეტაპზეა. ახლა დასკვნით სიტყვას იტყვის, პროკურორი შმაგი გობეჯიშვილი.
პროკურორი განაგრძობს ანტონ ჩეჩინის დაკითხვას:
- როდესაც პაკეტებზე ხელს აწერდნენ ის ადამიანები, იყო შანსი, რომ პაკეტიდან რამე გადმოვარდნილიყო?
- არა, პაკეტები ხელში ეჭირათ და ისე აწერდნენ ხელს, იქიდან ვერაფერი გადმოვარდებოდა.
დამაზუსტებელ კითხვებს სვამს ანტონ ჩეჩინის ადვოკატი, გიორგი ჩხეიძე. ადვოკატი თხოვს ბრალდებულს გაიხსენოს თუ დაინახა პაკეტზე ლენტის მოძრობის მომენტი. ამაზე ბრალდებული პასუხობს, რომ არა, თუმცა დაინახა როგორ აწერდნენ ოქმებს ხელს გამომძიებელი და იქ მყოფი სხვა ადამიანები.
