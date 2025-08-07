ერთ დღეში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 43 ადამიანი დავაკავეთ - მინისტრი გელა გელაძე

სამინისტროში 7 აგვისტოს, 14:00 საათზე გამართულ ბრიფინგზე გელა გელაძემ განაცხადა, რომ დაკავებული არიან საქართველოსა და უცხო ქვეყნების მოქალაქეები და მათ ბრალად ედებათ:
- ნარკოტიკების რეალიზაცია;
- რეალიზაციის მომზადება;
- რეალიზაციის მცდელობა;
- განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების საქართველოში შემოტანა;
- ნარკოტიკების შეძენა-შენახვა.
როგორც მან განმარტა, დანაშაულები „20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას“ ითვალისწინებს.
მისივე განცხადებით, დაკავებულები ნარკოტიკების გასაყიდად იყენებდნენ „სხვადასხვა ინტერნეტ-აპლიკაციას, სოციალურ ქსელებს და ასევე, ე.წ. ხელიდან ხელში გადაცემის მეთოდს“.
როგორც გელა გელაძემ განაცხადა, პოლიციამ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე „რამდენჯერმე განახორციელა ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა“ და ეს ეპიზოდები ფარულად ჩაიწერა.
მან ასევე თქვა, რომ თანამშრომლები „24-საათიან რეჟიმში ინტენსიურად აგრძელებენ“ ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლას.
„ქართული ოცნების“ ხელისუფლებამ 2025 წლიდან ნარკოპოლიტიკა, რომელიც, ექსპერტების შეფასებით, არასოდეს ყოფილა ლიბერალური, კიდევ უფრო გაამკაცრა.
