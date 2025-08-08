Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
კიევის ოლქსა და ხარკოვზე დრონებით შეტევა იყო

საილუსტრაციო ფოტო. რუსული უპილოტო საფრენი აპარატის ფრაგმენტები კიევის ოლქში
საილუსტრაციო ფოტო. რუსული უპილოტო საფრენი აპარატის ფრაგმენტები კიევის ოლქში

8 აგვისტოს რუსეთის ჯარებმა უპილოტო საფრენი აპარატებით იერიში მიიტანეს კიევის ოლქზე. შეტევა შუაღამის შედეგ დაიწყო.

კიევის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ბუჩის რაიონში დაშავდა სამი მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 16 წლის გოგო. დაზიანებულია სახლები, ხანძრები გაჩნდა კერძო სექტორში.

დრონებით შეტევა იყო ქალაქ ხარკოვზეც. ქალაქის მერის, იჰორ ტერეხოვის ცნობით, ხარკოვის სალტოვის რაიონში ხანძარი გაჩნდა სამოქალაქო საწარმოში. მერი კონკრეტულ საწარმოს არ ასახელებს.

შუაღამის შემდეგ აფეთქებები იყო ქალაქ ოდესაშიც. შედეგები ჯერჯერობით უცნობია.

