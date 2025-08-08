დადგენილია უკრაინასთან ომში რუსეთიდან დაღუპული 122 883 პირის ვინაობა

საუბარია მათზე, ვისი სახელები და გვარები ჟურნალისტებმა და მოხალისეებმა დაადგინეს საჯარო წყაროებით გავრცელებული ცნობების, მათ შორის ნეკროლოგების და სამხედროთა საფლავების კვლევის საფუძველზე.
დღეს, 8 აგვისტოს გამოქვეყნებული განახლებული მონაცემებით, ომში მოკლულთა რიცხვი 122 883-ია. მათ 53%-ს შეადგენენ მოხალისეები, მობილიზაციის შედეგად გაწვეულები და საომრად კოლონიებიდან გაშვებული პატიმრები, რომლებსაც უკრაინაში ფართომასშტაბიან შეჭრამდე რუსეთის არმიასთან კავშირი არ ჰქონდათ.
ამავე კვლევის თანახმად, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ დაღუპულია რუსეთის არმიის 5540 ოფიცერი, მათ შორის 12 გენერალი. დაღუპული უმცროსი ოფიცრების რიცხვი 4074-ია.
უკრაინასთან ომში რუსეთის რეალური დანაკარგები გაცილებით მეტია. როგორც BBC-ს რუსული სამსახური წერს, სამხედრო საკითხთა სპეციალისტების შეფასებით, საჯარო წყაროებით დადგენილი მონაცემები დაღუპულთა რეალური რაოდენობის 45%-დან 65%-მდეა.
რუსეთი თავის დანაკარგებს ოფიციალურად არ ასაჯაროებს. ამას იშვიათად აკეთებს უკრაინა.
2025 წლის თებერვალში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ბრიტანელ ჟურნალისტთან, პირს მორგანთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ომში დაიღუპა 45 100 და დაიჭრა დაახლოებით 390 000 უკრაინელი მებრძოლი, რაც თითქმის რვაჯერ ნაკლებია რუსეთის არმიის დანაკარგზე.
