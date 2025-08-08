ბელარუს ჟურნალისტს ათი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს „სამშობლოს ღალატის“ გამო

ბელარუსის სასამართლომ ჟურნალისტი დანილ პალიანსი დამნაშავედ სცნო ღალატსა და სახელმწიფო საიდუმლოებების გამჟღავნებაში და დახურული სასამართლო პროცესის შემდეგ 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.
დანილ პალიანსკის, რომელიც რამდენიმე დამოუკიდებელ საინფორმაციო სააგენტოსთან თანამშრომლობდა, განაჩენი 25 ივლისს გამოუტანეს, თუმცა სასამართლო პროცესის შედეგი მხოლოდ პარასკევს გამოაცხადა ბელარუსის ჟურნალისტთა ასოციაციამ. პატიმრობის გარდა, პალიანსკის დაახლოებით 7000 დოლარის ექვივალენტის ოდენობის ჯარიმა დაეკისრა.
„ბელარუსი უკვე ევროპის შავ ხვრელად იქცა, სადაც ადამიანებს სიტყვებისა და აზრების გამო ასამართლებენ“, - განაცხადა ბელარუსის ჟურნალისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანდრეი ბასტუნეცმა.
ადამიანის უფლებათა დამცველი ჯგუფის, „ვიასნას“ მონაცემებით, ბელარუსში 1190-მდე პოლიტპატიმარია.
