ბათუმი.
ბათუმი.

ძლიერი წვიმის მოსვლის შემდეგ ზაფხულში საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე დატვირთულ საკურორტო ქალაქ ბათუმში დაიტბორა ქუჩები და სახლები - წყალი წყალარინების სისტემამ კვლავ ვერ გაატარა.

ბათუმის მერიას ძლიერი წვიმის შედეგად ქალაქისა და მოსახლეობისთვის მიყენებული ზიანის შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ გაუვრცელებია.

დამატებითი ინფორმაციის მიღებისთანავე მასალა განახლდება.

