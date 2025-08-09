ბათუმის მერიას ძლიერი წვიმის შედეგად ქალაქისა და მოსახლეობისთვის მიყენებული ზიანის შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ გაუვრცელებია.
დამატებითი ინფორმაციის მიღებისთანავე მასალა განახლდება.
ძლიერი წვიმის მოსვლის შემდეგ ზაფხულში საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე დატვირთულ საკურორტო ქალაქ ბათუმში დაიტბორა ქუჩები და სახლები - წყალი წყალარინების სისტემამ კვლავ ვერ გაატარა.
