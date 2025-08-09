ირაკლი კობახიძე: ვულოცავ ამ ისტორიულ შეთანხმებას სომხეთს, აზერბაიჯანსა და მთელ მსოფლიოს

ასე გამოეხმაურა კობახიძე აშშ-ში 8 აგვისტოს სომხეთისა და აზერბაიჯანის ლიდერების შეთანხმებაზე ხელმოწერას, რომელიც ითვალისწინებს სამხრეთ კავკასიაში გრძელვადიანი მშვიდობის დამყარებას.
„საქართველო მიესალმება ამ მნიშვნელოვან მომენტს სომხეთისთვის, აზერბაიჯანისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის. ვულოცავ დონალდ ტრამპს, ილჰამ ალიევსა და ნიკოლ ფაშინიანს ამ წარმატებას, მნიშვნელოვანი სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმებასა და რეგიონში სტაბილურობისა და ეკონომიკური განვითარების ახალი ერის დაწყებას. საქართველო ყოველთვის მხარს უჭერდა რეგიონულ მშვიდობასა და თანამშრომლობას და გააგრძელებს მის ურყევ მხარდაჭერას“, - აცხადებს ირაკლი კობახიძე.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც მიესალმება „აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შუამავლობით“ აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერებს შორის შეთანხმებას.
„ეს ისტორიული შეთანხმება წარმოადგენს სამხრეთ კავკასიის რეგიონის მდგრადი მშვიდობის დამყარებისკენ გადადგმულ უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯს და გზას უხსნის რეგიონის გრძელვადიანი და სტაბილური განვითარების ახალ შესაძლებლობებს...
იმედს გამოვთქვამთ, რომ ამ ისტორიულ მოვლენას ჯაჭვური რეაქციის ეფექტი ექნება შავი ზღვის რეგიონსა და მთლიანად მსოფლიოში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების თვალსაზრისით“, - წერია განცხადებაში.
8 აგვისტოს აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას „ტრამპის მარშრუტსა“ და მშვიდობის დამყარებაზე.
„დიდი ხანი, 35 წლის განმავლობაში ომობდნენ, ახლა კი მეგობრები არიან. და მეგობრები იქნებიან დიდი ხნის განმავლობაში...
ისინი პირობას დებენ, რომ სამუდამოდ შეწყვეტენ ბრძოლას, გახსნიან ვაჭრობას, მოგზაურობას და [დაამყარებენ] დიპლომატიურ ურთიერთობებს და პატივს სცემენ ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს“, - განაცხადა დონალდ ტრამპმა ხელმოწერის ცერემონიალზე.
