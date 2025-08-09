SBU თათრეთში დრონების საწყობზე თავდასხმის შესახებ იტყობინება

უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა (SBU) განაცხადა, რომ 9 აგვისტოს დილით შორსმსროლელმა უპილოტო საფრენმა აპარატებმა იერიში მიიტანეს თათრეთში მდებარე ტერმინალზე, რომელშიც „შაჰედის“ მოიერიშე დრონები და მათი უცხოური კომპონენტები ინახებოდა.
საწყობი მდებარეობს რუსეთში, სოფელ ყიზილ-იულში, დაახლოებით 30 კილომეტრში ელაბუგიდან, სადაც „შაჰედების“ ასაწყობი საწარმოა. თავდასხმის კადრებში ჩანს, რომ დრონი ლოგისტიკური ცენტრის შენობას შეეჯახა, რამაც ხანძარი გამოიწვია.
სპეცსამსახურმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთი ყოველღამე „შაჰედების“ დახმარებით ესხმის თავს უკრაინას, ამიტომ ასეთი დრონების საწყობები ლეგიტიმურ სამხედრო სამიზნედ ითვლება.
უკრაინულმა ტელეგრამის არხმა Exilenova+-მა გამოაქვეყნა ყიზილ-იულის მახლობლად მდებარე დენ სიაოპინის სახელობის ლოგისტიკურ ტერმინალზე თავდასხმის რამდენიმე ვიდეო. ღია წყაროებიდან მიღებული ფოტოების თანახმად, ვიდეოში მითითებული ადგილი ემთხვევა ტერმინალს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ 9 აგვისტოს დილით თათრეთში სამი უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს. თათრეთის რესპუბლიკის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ტუკაევის რაიონში სამშენებლო მოედანზე დრონის ნამსხვრევები იპოვეს. SBU-ს ცნობით, იქ ლოგისტიკური ტერმინალი მდებარეობს.
დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება.
თათრეთის ხელისუფლებამ უარყო ინფორმაცია, რომ დრონებით თავდასხმა განხორციელდა ელაბუგის სპეციალურ ეკონომიკურ ზონაზე, სადაც „შაჰედები“ იწარმოება.
დღეს ბელგოროდის რეგიონში უკრაინული დრონების თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. რეგიონის გუბერნატორ ვიაჩესლავ გლადკოვის თქმით, დრონი თავს დაესხა ავტომანქანას, რომლითაც ცოლ-ქმარი მოგზაურობდა ბორისოვსკის რაიონის სოფელ ბაიცურიში. ქმარი ადგილზე გარდაიცვალა, ცოლი კი - საავადმყოფოში.
ასევე 9 აგვისტოს კრასნოდარის მხარეში, ყუბანის სლავიანსკში, ადგილობრივი მცხოვრები დაშავდა რუსული საჰაერო თავდაცვის სისტემის მიერ ჩამოგდებული დრონის ნამსხვრევებით, რომელიც მანქანას დაეცა. ამის შესახებ კრასნოდარის მხარის გუბერნატორმა ვენიამინ კონდრატიევმა განაცხადა.
დონის როსტოვში 8 აგვისტოს, გვიან საღამოს, დრონის თავდასხმის შემდეგ საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. დრონი მე-18 სართულზე აფეთქდა, რამაც ხანძარი გამოიწვია 20-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის დაუსახლებელ ბინაში. დაზიანდა კიდევ ერთი ბინა და შენობაში არსებული მინები.
ფორუმი