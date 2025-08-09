WSJ: უკრაინამ და ევროპამ აშშ-ს ცეცხლის შეწყვეტის საკუთარი გეგმა შესთავაზეს

უკრაინამ და ევროპამ აშშ-ს წარუდგინეს უკრაინაში ომის დასრულების გეგმა, წერს The Wall Street Journal საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით.
ამ გეგმის თანახმად, სამშვიდობო შეთანხმების დადების ნებისმიერი ნაბიჯი უნდა გადაიდგას ცეცხლის სრული შეწყვეტის შემდეგ, ტერიტორიების გაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ ორმხრივ საფუძველზე, ტერიტორიული დათმობების შემთხვევაში უკრაინამ უნდა მიიღოს მტკიცე უსაფრთხოების გარანტიები, მათ შორის ნატოში გაწევრიანება.
WSJ-ის ცნობით, გეგმა აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტ ჯ. დ. ვენსს წარუდგინეს როგორც საფუძველი აშშ-ისა და რუსეთის პრეზიდენტებს, დონალდ ტრამპსა და ვლადიმირ პუტინს შორის მომავალ კვირაში დაგეგმილი მოლაპარაკებებისთვის.
WSJ-ის პუბლიკაციის თანახმად, გეგმა წარმოდგენილ იქნა ევროპის ქვეყნების, უკრაინისა და აშშ-ის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების მრჩევლების შეხვედრაზე, რომელიც დიდ ბრიტანეთში გაიმართა 9 აგვისტოს და რომელშიც ვენსი მონაწილეობდა. შეხვედრის შესახებ გამოცხადდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერს შორის სატელეფონო საუბრის შემდეგ.
შაბათს ზელენსკიმ ასევე სატელეფონო საუბარი გამართა საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან, ფინეთის პრეზიდენტ ალექსანდერ სტუბთან, ესპანეთის პრემიერ-მინისტრ პედრო სანჩესთან, ესტონეთის პრემიერ-მინისტრ კრისტენ მიხალთან და დანიის პრემიერ-მინისტრ მეტე ფრედერიქსენთან. უკრაინის პრეზიდენტმა ყველას მადლობა გადაუხადა მხარდაჭერისთვის. „იმისათვის, რომ ვუპასუხოთ რუსეთის სურვილს, გაახანგრძლივოს ომი და შეაგროვოს მეტი ტერიტორიული ტროფეი, გონივრულად და კოორდინირებულად უნდა ვიმოქმედოთ“, აღნიშნა ზელენსკიმ სტუბთან საუბრის კომენტირებისას. უკრაინის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ მაკრონმა განაცხადა, რომ უკრაინის მომავალი ვერ გადაწყდება უკრაინელების მონაწილეობის გარეშე.
პარასკევს გამოცხადდა, რომ ალასკაში მზადდება აშშ-ისა და რუსეთის პრეზიდენტებს, დონალდ ტრამპსა და ვლადიმირ პუტინს შორის შეხვედრა, რომელიც უკრაინაში ომის დასრულების პერსპექტივებს მიეძღვნება. შეხვედრა 15 აგვისტოს არის დაგეგმილი. კიევსა და მოსკოვს შორის შესაძლო სამშვიდობო შეთანხმების შინაარსის შესახებ გაჟონილი ინფორმაციის თანახმად, რომელსაც შესაძლოა რუსეთი დაეთანხმოს და რომელზეც შეერთებული შტატები მზად არის დათანხმდეს, შეთანხმების პროექტი მოიცავს პუნქტებს უკრაინის მხრიდან ტერიტორიული დათმობების შესახებ. ასევე ამტკიცებენ, რომ შეერთებული შტატები ცდილობს ომის დასრულებისკენ მიმართული ამ გეგმის კოორდინაციას უკრაინასთან და ევროპელ მოკავშირეებთან. ზელენსკიმ 9 აგვისტოს განაცხადა, რომ უკრაინა „თავის მიწას არ გააჩუქებს“. მან სოციალურ მედიაში დაწერა, რომ „რუსეთის პოზიციაში რაიმე ცვლილებას ვერ ხედავს“.
