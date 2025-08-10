გერმანიაში გამოკითხულთა უმრავლესობა ემხრობა პალესტინის სახელმწიფოს აღიარებას

ამ ცნობას ავრცელებს სააგენტო dpa, საქმე ეხება საგარეო პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტის, Forsa-ის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვას.
შეკითხვას, "უნდა აღიაროს თუ არა გერმანიამ პალესტინა, როგორც თვითკმარი სახელმწიფო?" გამოკითხულთა 54-მა პროცენტმა უპასუხა "კი". ამავე კითხვას უარყოფითი პასუხი გასცა გამოკითხულთა 31-მა პროცენტმა.
გამოკითხვა ჩატარდა ივლისის ბოლოს, 1001 ადამიანს შორის. მხარდაჭერა ოდნავ უფრო მაღალი იყო აღმოსავლეთ გერმანიაში (59% ) ვიდრე დასავლეთში (53%). დადებითი პასუხის მაჩვენებელი განსაკუთრებით მაღალი იყო 18-დან 29 წლის ასაკობრივ ჯგუფში (60%) და 60 წელს გადაცილებულებს შორის (58%). "მემარცხენე პარტიის" მხარდამჭერთა შორის პალესტინის აღიარებას ემხრობა 85%, მხარდაჭერა ასევე მაღალია მწვანეთა პარტიის (66%) და სოციალ-დემოკრატების (52%) ამომრჩევლებში. დადებითი პასუხის მაჩვენებელი უფრო დაბალი იყო კონსერვატიული CDU/CSU ალიანსის მომხრეებს (48%) და ულტრამემარჯვენე "ალტერნატივა გერმანიისთვის" მხარდამჭერებს (45%) შორის.
გერმანიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მხარს უჭერს ორი სახელმწიფოს მოდელს, რომლის ფარგლებშიც ისრაელელები და პალესტინელები მშვიდობიანად, გვერდიგვერდ იცხოვრებენ - თუმცა პალესტინის აღიარებას ის განიხილავს ბოლო ნაბიჯად სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესში.
გაეროს 193 წევრი სახელმწიფოდან პალესტინა უკვე აღიარებული აქვს 150-მდე ქვეყანას. ისრაელის მხრიდან ღაზის სექტორში წარმოებული სამხედრო ოპერაციის ფონზე - რომელსაც ათიათასობით ადამიანი შეეწირა - ამ ნაბიჯის გადადგმას კიდევ მეტი სახელმწიფო განიხილავს.
საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ საფრანგეთი ამ ნაბიჯს სექტემბერში გადადგამს. გარკვეული პირობებით პალესტინის აღიარების გეგმით გამოვიდნენ კანადა და ბრიტანეთიც.
