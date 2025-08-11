Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
ცნობილია, ვინ იქნებიან „ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატები - სია

ირაკლი კობახიძე და მერობის კანდიდატები.
ირაკლი კობახიძე და მერობის კანდიდატები.

„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ მუნიციპალიტეტებში მერობის კანდიდატები დაასახელა. მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში კანდიდატად დასახელდნენ მოქმედი მერები და საკრებულოს თავმჯდომარეები.

ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში კანდიდატად წარადგინეს საჯარო სამსახურსა და კერძო სექტორში დასაქმებულები. მათ შორის, ახალციხის მერობის კანდიდატი იქნება სახელისუფლებო „იმედის“ წამყვანი ვარლამ წიკლაური.

კახეთი რვიდან ხუთ მუნიციპალიტეტში მოქმედ მერებს წარადგენენ

  1. ახმეტა - ალექსი ფიცხელაური;
  2. გურჯაანი - გიორგი მაჭავარიანი;
  3. დედოფლისწყარო - ნიკოლოზ ჯანიაშვილი;
  4. ლაგოდეხი - ჯონდო მდივნიშვილი;
  5. სიღნაღი - მალხაზ ბეგიაშვილი;
  6. ყვარელი - ილია მზექალაშვილი (საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე);
  7. საგარეჯო - ვახტანგ ქაგუტაშვილი (თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი);
  8. თელავი - ვაჟა მაღრაძე (კახეთის საოლქო პროკურორის მოადგილე).

ქვემო ქართლში შვიდიდან ოთხში მოქმედ მერებს წარადგენენ:

  • რუსთავი - ნინო ლაცაბიძე;
  • გარდაბანი - დავით კარგარეთერი;
  • დმანისი - კობა მურადაშვილი;
  • წალკა - ილია საბაძე;
  • მარნეული - დაური ისმაილოვი (საჯარო სამსახურში დასაქმებული);
  • თეთრიწყარო - მიხეილ აფციაური (საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე);
  • ბოლნისი - ზამური ჭითანავა (საჯარო სამსახურში დასაქმებული).

მცხეთა-მთიანეთი:

  • მცხეთა - გოგი აბუაშვილი (არქიტექტორი);
  • თიანეთი - ლევან წიკლაური (მცხეთის მოქმედი მერი);
  • დუშეთი - კახაბერ ჩიტაური (საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე);
  • ყაზბეგი - კობა გელაძე (ინჟინერი).

შიდა ქართლში მოქმედ მერს ან მერის მოვალეობის შემსრულებელს წარადგენენ ოთხიდან სამ მუნიციპალიტეტში:

  • გორი - კონსტანტინე ბუზალაძე;
  • ქარელი - ზაზა გულიაშვილი;
  • კასპი - ვახტანგ მაისურაძე;
  • ხაშური - პაატა ჩადუნელი (კერძო სექტორში დასაქმებული).

სამცხე-ჯავახეთში მოქმედ მერებს წარადგენენ ექვსიდან ოთხ მუნიციპალიტეტში:

  • ადიგენი - გოჩა ქიმაძე;
  • ასპინძა - როსტომ მაგრაქველიძე;
  • ახალქალაქი - მელქონ მაკარიანი;
  • ნინოწმინდა - ანივარდ მასოიანი;
  • ახალციხე - ვარლამ წიკლაური („იმედის“ წამყვანი);
  • ბორჯომი - მამუკა გელაშვილი (სამართალდამცავ სტრუქტურებში მუშაობის გამოცდილების მქონე).

იმერეთში მოქმედ მერს ან მერის მოვალეობის შემსრულებელს ასახელებენ 12-დან ცხრა მუნიციპალიტეტში:

  • ქუთაისი - დავით ერემეიშვილი;
  • საჩხერე - ლევან ივანაშვილი;
  • ჭიათურა - გივი მოდებაძე;
  • ხარაგაული - კობა ლურსმანაშვილი
  • თერჯოლა - მანუჩარ რობაქიძე;
  • ვანი - ალექსანდრე გოგორიშვილი;
  • სამტრედია - დავით ბახტაძე;
  • ხონი - ლადო ჯურხაძე;
  • წყალტუბო - გენადი ბალანჩივაძე;
  • ბაღდათი - ნოდარ გიორგიძე (საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე);
  • ზესტაფონი - ვახტანგ ღამბაშიძე (საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე);
  • ტყიბული - დავით კუბლაშვილი („ქართული ოცნების“ ტყიბულის პარტიული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი).

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარეში მერების კანდიდატებად წარადგინეს საკრებულოების მოქმედი თავმჯდომარეები:

  • ცაგერი - ჭაბუკი ჭაბუკიანი;
  • ლენტეხი - გიორგი გაზდელიანი;
  • ამბროლაური - ზაზა ქევანიშვილი (მეწარმე);
  • ონი - დავით ლობჟანიძე (მეწარმე).




მასალა განახლდება

