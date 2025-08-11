ცნობილია, ვინ იქნებიან „ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატები - სია

ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში კანდიდატად წარადგინეს საჯარო სამსახურსა და კერძო სექტორში დასაქმებულები. მათ შორის, ახალციხის მერობის კანდიდატი იქნება სახელისუფლებო „იმედის“ წამყვანი ვარლამ წიკლაური.
კახეთი რვიდან ხუთ მუნიციპალიტეტში მოქმედ მერებს წარადგენენ
- ახმეტა - ალექსი ფიცხელაური;
- გურჯაანი - გიორგი მაჭავარიანი;
- დედოფლისწყარო - ნიკოლოზ ჯანიაშვილი;
- ლაგოდეხი - ჯონდო მდივნიშვილი;
- სიღნაღი - მალხაზ ბეგიაშვილი;
- ყვარელი - ილია მზექალაშვილი (საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე);
- საგარეჯო - ვახტანგ ქაგუტაშვილი (თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი);
- თელავი - ვაჟა მაღრაძე (კახეთის საოლქო პროკურორის მოადგილე).
ქვემო ქართლში შვიდიდან ოთხში მოქმედ მერებს წარადგენენ:
- რუსთავი - ნინო ლაცაბიძე;
- გარდაბანი - დავით კარგარეთერი;
- დმანისი - კობა მურადაშვილი;
- წალკა - ილია საბაძე;
- მარნეული - დაური ისმაილოვი (საჯარო სამსახურში დასაქმებული);
- თეთრიწყარო - მიხეილ აფციაური (საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე);
- ბოლნისი - ზამური ჭითანავა (საჯარო სამსახურში დასაქმებული).
მცხეთა-მთიანეთი:
- მცხეთა - გოგი აბუაშვილი (არქიტექტორი);
- თიანეთი - ლევან წიკლაური (მცხეთის მოქმედი მერი);
- დუშეთი - კახაბერ ჩიტაური (საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე);
- ყაზბეგი - კობა გელაძე (ინჟინერი).
შიდა ქართლში მოქმედ მერს ან მერის მოვალეობის შემსრულებელს წარადგენენ ოთხიდან სამ მუნიციპალიტეტში:
- გორი - კონსტანტინე ბუზალაძე;
- ქარელი - ზაზა გულიაშვილი;
- კასპი - ვახტანგ მაისურაძე;
- ხაშური - პაატა ჩადუნელი (კერძო სექტორში დასაქმებული).
სამცხე-ჯავახეთში მოქმედ მერებს წარადგენენ ექვსიდან ოთხ მუნიციპალიტეტში:
- ადიგენი - გოჩა ქიმაძე;
- ასპინძა - როსტომ მაგრაქველიძე;
- ახალქალაქი - მელქონ მაკარიანი;
- ნინოწმინდა - ანივარდ მასოიანი;
- ახალციხე - ვარლამ წიკლაური („იმედის“ წამყვანი);
- ბორჯომი - მამუკა გელაშვილი (სამართალდამცავ სტრუქტურებში მუშაობის გამოცდილების მქონე).
იმერეთში მოქმედ მერს ან მერის მოვალეობის შემსრულებელს ასახელებენ 12-დან ცხრა მუნიციპალიტეტში:
- ქუთაისი - დავით ერემეიშვილი;
- საჩხერე - ლევან ივანაშვილი;
- ჭიათურა - გივი მოდებაძე;
- ხარაგაული - კობა ლურსმანაშვილი
- თერჯოლა - მანუჩარ რობაქიძე;
- ვანი - ალექსანდრე გოგორიშვილი;
- სამტრედია - დავით ბახტაძე;
- ხონი - ლადო ჯურხაძე;
- წყალტუბო - გენადი ბალანჩივაძე;
- ბაღდათი - ნოდარ გიორგიძე (საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე);
- ზესტაფონი - ვახტანგ ღამბაშიძე (საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე);
- ტყიბული - დავით კუბლაშვილი („ქართული ოცნების“ ტყიბულის პარტიული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი).
რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარეში მერების კანდიდატებად წარადგინეს საკრებულოების მოქმედი თავმჯდომარეები:
- ცაგერი - ჭაბუკი ჭაბუკიანი;
- ლენტეხი - გიორგი გაზდელიანი;
- ამბროლაური - ზაზა ქევანიშვილი (მეწარმე);
- ონი - დავით ლობჟანიძე (მეწარმე).
მასალა განახლდება
ფორუმი