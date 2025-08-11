ევროპის ლიდერები და ზელენსკი ტრამპს პუტინამდე დაელაპარაკებიან

აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის და რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმირ პუტინის ალასკაში შეხვედრამდე ორი დღით ადრე ტრამპთან სატელეფონო საუბარს გამართავენ ევროპის ლიდერები და უკრაინის პრეზიდენტი, ვოლოდიმირ ზელენსკი. ამ ცნობას ავრცელებს სააგენტო Bloomberg-ი, გერმანიის კანცლერის პრეს-მდივანზე, სტეფან კორნელიუსზე დაყრდნობით.
მისი თქმით, საუბარში მონაწილეობას მიიღებენ გერმანიის კანცლერი, ფრიდრიხ მერცი, საფრანგეთის პრეზიდენტი, ემანუელ მაკრონი, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, კირ სტარმერი, ასევე იტალიის, პოლონეთისა და ფინეთის პრემიერ-მინისტრები.
საუბრისას განიხილავენ "რუსეთზე ზეწოლის მოხდენის სამომავლო ვარიანტებს", ასევე შესაძლო სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის მზადებას, და "ამასთან დაკავშირებული ტერიტორიული პრეტენზიებისა და უსაფრთხოების საკითხებს", იუწყება არხი "ნასტოიაჩშეე ვრემია".
გამოცემა The Wall Street Journal-ი წყაროებზე დაყრდნობით იუწყებოდა, რომ უკრაინას და ევროპას აქვთ ომის დასრულების თავისი გეგმა, რომლის თანახმადაც სამშვიდობო ხელშეკრულების გაფორმებისთვის ნებისმიერი ნაბიჯი უნდა გადაიდგას ცეცხლის სრულად შეწყვეტის შემდეგ, ტერიტორიათა გაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ ორმხრივ საფუძველზე, ტერიტორიული დათმობების შემთხვევაში უკრაინამ უნდა მიიღოს უსაფრთხოების მყარი გარანტიები, ნატოში გაწევრიანების შესაძლებლობის ჩათვლით.
პუტინის და ტრამპის შეხვედრა 15 აგვისტოს, ალასკაშია დანიშნული.
