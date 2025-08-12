ნიკა კაციამ თავიდან წააკითხა ექსპერტიზის დასკვნა ექსპერტს, სადაც წერია, რომ ნიკა კაციას თმის ნიმუსში არ იყო ნარკოტიკული საშუალებები[ვრცელი ჩამონათვალია - რ.თ.]
მოწმის თქმით, სისხლი ინახავს ინფორმაციას ყველაზე ცოტა ხნით, რამოდენიმე საათით - მაქსიმუმ ერთი ორი დღის განმავლობაში
შარდი ინახავს შედარებით დიდხანს, სამი კვირის განმავლობაში
თმა ინახავს ყველაზე დიდხანს რამოდენიმე თვიდან წლების განმავლობაში. სწორედ თმის კვლევა ჩაუტარდა კაციას.
„ექსპერტიზის შედეგად დადგენილია, რომ თმის ნიმუშში არ აღმოჩნდა ნარკოტიკული საშუალება", - ამბობს ესპერტი და აცხადებს, რომ ექსპერტიზის პროცესი შეუფერხებლად წარიმართა, მათ შორის ნიმუშის[თმის] აღება.
- გამოიძახეს მეორე მოწმე, მარიამ ბახუტაშვილი. ისიც ექსპერტია. მოწმე ამბობს, რო არ იცნობს ბრალდებულს და არც პირადი ინტერესი აქვს.
კითხვებს სვამს ადვოკატი, ნინო ლომინაძე.
ფორუმი