ნიკა კაციას საქმე - ლაივბლოგი 12/08/2025)

ნიკა კაციას საქმეზე, რომელსაც ნარკოდანაშაულს ედავებიან, დაცვის მხარეს მოწმეების დაკითხვა ჯერ არ დაუსრულებია. დღეს დაიკითხებიან ექსპერტები.

13:27

ნიკა კაციამ თავიდან წააკითხა ექსპერტიზის დასკვნა ექსპერტს, სადაც წერია, რომ ნიკა კაციას თმის ნიმუსში არ იყო ნარკოტიკული საშუალებები[ვრცელი ჩამონათვალია - რ.თ.]

13:26

მოწმის თქმით, სისხლი ინახავს ინფორმაციას ყველაზე ცოტა ხნით, რამოდენიმე საათით - მაქსიმუმ ერთი ორი დღის განმავლობაში

შარდი ინახავს შედარებით დიდხანს, სამი კვირის განმავლობაში

თმა ინახავს ყველაზე დიდხანს რამოდენიმე თვიდან წლების განმავლობაში. სწორედ თმის კვლევა ჩაუტარდა კაციას.

13:25

„ექსპერტიზის შედეგად დადგენილია, რომ თმის ნიმუშში არ აღმოჩნდა ნარკოტიკული საშუალება", - ამბობს ესპერტი და აცხადებს, რომ ექსპერტიზის პროცესი შეუფერხებლად წარიმართა, მათ შორის ნიმუშის[თმის] აღება.

13:24

- გამოიძახეს მეორე მოწმე, მარიამ ბახუტაშვილი. ისიც ექსპერტია. მოწმე ამბობს, რო არ იცნობს ბრალდებულს და არც პირადი ინტერესი აქვს.

კითხვებს სვამს ადვოკატი, ნინო ლომინაძე.

