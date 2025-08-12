შსს: რაჭაში მუსიკალურ ფესტივალზე ნარკოდანაშაულის ბრალდებით ერთი ადამიანი დავაკავეთ

რაჭაში, შაორის ტბასთან გამართულ მუსიკალურ ფესტივალზე შსს-ს ცნობით, ერთი ადამიანია დაკავებული - მას გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულს, ანუ ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა, შენახვასა და/ან გასაღებას ედავება. ეს დანაშაული მცირე ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების ქონის შემთხვევაში 11 წლამდე პატიმრობით ისჯება, დიდი ოდენობის ქონის შემთხვევაში კი 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობით.
მუსიკალურ ფესტივალზე ორი ინციდენტის შესახებ წერს თავად ფესტივალი - სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებულ მათ პოსტში ნარკოტიკები ნახსენები არ არის.
„ერთ შემთხვევაში, დაცვის კომპანიის ყველა მცდელობის მიუხედავად, წესრიგის დარღვევის შეჩერება ვერ მოხერხდა“... წესრიგი პოლიციამ დაამყარა. მეორე შემთხვევაში კი, ფესტივალზე მყოფი ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ხელს უშლიდა ღონისძიების ნორმალურ მიმდინარეობას, მიუხედავად გაფრთხილებისა, ისევ აგრესიულად იქცეოდა. დაცვამ ის გაიყვანა ტერიტორიიდან. მოგვიანებით კი, ფესტივალის გარეთ ის პოლიციამ დააკავა - წერია "ბეჩა ფესტივალის" 12 აგვისტოს გამოქვეყნებულ პოსტში.
ფესტივალის სტუმრები სოციალურ ქსელებში წერენ, რომ დაკავებულია ათამდე ადამიანი - მათივე აღწერით, ფესტივალის დაცვისა და პოლიციის თანამშრომლობა ფესტივალის სტუმრების დასაკავებლად თვალშისაცემი იყო, დაკავებები კი ძირითადად ფესტივალის ტერიტორიის გარეთ ხდებოდა.
პოლიციის თანამშრომლები შეურაცხყოფას აყენებდნენ ფესტივალის სტუმრებს - ამბობენ რადიო თავისუფლებასთან ფესტივალის მონაწილეები, თუმცა ყველა, ვისაც ფესტივალზე დაკავებების შესახებ საუბრობს ვინაობის გამჟღავნებისგან ტავს იკავებს. მათი ინფორმაციით, დაკავებულებს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებს ედავებიან - შსს ამას არ ადასტურებს.
ბეჩა ფესტივალი ახალი მუსიკალური ფესტივალია - მას მხარს უჭერდა ამბროლაურის, ონის, ცაგერის, ლენტეხისა და მესტიის დელეგატი საქართველოს პარლამენტში, გოჩა ენუქიძე.
ფესტივალის პროგრამით, მასში მონაწილეობდა 37 ქართველი და სამი ფრანგი არტისტი. ბეჩას ორგანიზატორია "რაჭველი ახალგაზრდა" ირაკლი რამინაშვილი.
