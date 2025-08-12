Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

სააპელაციომ არ შეცვალა მამუკა ხაზარაძის განაჩენი 8-თვიან პატიმრობაზე

ფოტო არქივიდან: მამუკა ხაზარაძე დაკავების დროს.
ფოტო არქივიდან: მამუკა ხაზარაძე დაკავების დროს.

სააპელაციო სასამართლომ უცვლელი დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიღებული გადაწყვეტილება „ლელო - ძლიერი საქართველოს“ ლიდერისთვის, მამუკა ხაზარაძისთვის 8-თვიანი პატიმრობის მისჯის შესახებ. ამის შესახებ პარტიის ოფისიდან გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა მამუკა ხაზარაძის თანაგუნდელმა, გიორგი სიორიძემ.

მისი თქმით, განაჩემი 8 აგვისტოთია დათარიღებული.

მამუკა ხაზარაძე 23 ივნისს დააკავეს, მას შემდეგ, რაც 8-თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს „ქართული ოცნების“ მიერ სადავო პარლამენტში შექმნილ დროებით საგამოძიებო კომისიაში გამოუცხადებლობის გამო. იგივე განაჩენი დადგა მისი თანაგუნდელის, ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგაც. ორივე მათგანი იმავე დღეს დააკავეს „ლელო - ძლიერი საქართველოს“ ოფისში.

„ქართული ოცნების“ მიერ შექმნილ სადავო კომისიაში გამოუცხადებლობის გამო პატიმრობაშია კიდევ ექვსი პოლიტიკოსი:

  • ნიკა მელია („ახალი“/„კოალიცია ცვლილებისთვის“);
  • ნიკა გვარამია („ახალი“/„კოალიცია ცვლილებისთვის“);
  • ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე („ახალი“/„კოალიცია ცვლილებისთვის“);
  • გიორგი ვაშაძე („სტრატეგია აღმაშენებელი“/„ერთიანობა - ნაციონალური მოძრაობა“);
  • ირაკლი ოქრუაშვილი (ყოფილი თავდაცვის მინისტრი);
  • გივი თარგამაძე (პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე, ყოფილი პოლიტიკოსი).


ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG