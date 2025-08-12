სააპელაციომ არ შეცვალა მამუკა ხაზარაძის განაჩენი 8-თვიან პატიმრობაზე

მისი თქმით, განაჩემი 8 აგვისტოთია დათარიღებული.
მამუკა ხაზარაძე 23 ივნისს დააკავეს, მას შემდეგ, რაც 8-თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს „ქართული ოცნების“ მიერ სადავო პარლამენტში შექმნილ დროებით საგამოძიებო კომისიაში გამოუცხადებლობის გამო. იგივე განაჩენი დადგა მისი თანაგუნდელის, ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგაც. ორივე მათგანი იმავე დღეს დააკავეს „ლელო - ძლიერი საქართველოს“ ოფისში.
„ქართული ოცნების“ მიერ შექმნილ სადავო კომისიაში გამოუცხადებლობის გამო პატიმრობაშია კიდევ ექვსი პოლიტიკოსი:
- ნიკა მელია („ახალი“/„კოალიცია ცვლილებისთვის“);
- ნიკა გვარამია („ახალი“/„კოალიცია ცვლილებისთვის“);
- ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე („ახალი“/„კოალიცია ცვლილებისთვის“);
- გიორგი ვაშაძე („სტრატეგია აღმაშენებელი“/„ერთიანობა - ნაციონალური მოძრაობა“);
- ირაკლი ოქრუაშვილი (ყოფილი თავდაცვის მინისტრი);
- გივი თარგამაძე (პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე, ყოფილი პოლიტიკოსი).
