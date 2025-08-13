ალასკის შტატის ქალაქ ანკორიჯში პუტინის ჩასვლას გააპროტესტებენ

უკრაინის მხარდასაჭერად ანკორიჯის ცენტრში მიტინგები გაიმართება შეხვედრის წინა დღეს, 14 აგვისტოს და შეხვედრის დღეს, 15 აგვისტოს. ამის შესახებ უკრაინულ სააგენტო „უკრინფორმს“ აცნობა საპროტესტო აქციების ერთ-ერთმა ინიციატორმა, ორგანიზაცია Stand UP Alaska-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა ერინ ჯექსონ-გილმა.
მისი განცხადებით, ეწინააღმდეგებიან ალასკის შტატში ავტორიტარი დიქტატორების მიწვევას, პუტინი სამხედრო დამნაშავეა და ამერიკულ მიწაზე მისი ადგილი არ არის.
ერინ ჯექსონ-გილის ინფორმაციით, ანკორიჯში დაგეგმილი აქციების მონაწილეები მოითხოვენ, რომ პუტინმა აგრესია შეწყვიტოს და უკრაინა დატოვოს. მისივე განცხადებით, სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევად აუცილებელია მოლაპარაკების მაგიდასთან უკრაინის ყოფნა.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 9 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ მისი და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა 15 აგვისტოს ალასკის შტატში გაიმართება.
12 აგვისტოს თეთრმა სახლმა დააკონკრეტა, რომ სამიტი გაიმართება ალასკის შტატის ქალაქ ანკორიჯში.
ტელეკომპანია CNN-ი თეთრი სახლის ორ წარმომადგენელზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ტრამპი პუტინს შეხვდება ელმენდორფ-რიჩარდსონის სამხედრო ბაზაზე, რომელიც ანკორიჯის ჩრდილოეთ გარეუბანში მდებარეობს.
