პრეზიდენტი ზელენსკი ბერლინში იმყოფება

ზელენსკის პრესმდივანმა სერჰი ნიკიფოროვმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დღეს, 13 აგვისტოს პრეზიდენტი მუშაობს ბერლინში, სადაც ორმხრივი შეხვედრა ექნება ფედერალურ კანცლერ მერცთან, შემდეგ კი ერთად მიიღებენ მონაწილეობას პრეზიდენტ ტრამპის, ევროპელი ლიდერების და ნატოს გენერალური მდივნის ვიდეოკონფერენციაში.
პრესმდივნის თანახმად, ბერლინის დროით 16:00 საათისთვის ზელენსკიმ და მერცმა შესაძლოა, პრესისთვის განცხადებები გააკეთონ.
15 აგვისტოს ალასკის შტატის ქალაქ ანკორიჯში დანიშნულია აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა.
შეხვედრის წინ მედიასაშუალებებით გავრცელებული ცნობებით, პუტინი უკრაინაში ომის შეწყვეტის სანაცვლოდ მოითხოვს, რომ უკრაინამ დათმოს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების ნაწილი.
პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინელები თავიანთ მიწას ოკუპანტს არ აჩუქებენ.
12 აგვისტოს ევროკავშირმა გამოაქვეყნა განცხადება, რომ უკრაინაში სამართლიანი და მყარი მშვიდობა, რომელსაც სტაბილურობა და უსაფრთხოება მოაქვს, უნდა ეფუძნებოდეს საერთაშორისო სამართალს, მათ შორის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპებს და იმას, რომ საერთაშორისო საზღვრები ძალით არ უნდა იცვლებოდეს.
ფორუმი