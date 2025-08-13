Accessibility links

ახალი ამბები

ქუთაისში ნარკოვაჭრობის ბრალდებით უბნის ინსპექტორი დააკავეს

შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახური ავრცელებს ინფორმაციას იმერეთში ნარკოდანაშაულში ბრალდებული სამი ადამიანის დაკავების შესახებ - მათგან ერთი 56 წლის პოლიციელია, რომელიც მორფინს ჰყიდდა ყველაზე ცოტა ორ სხვა ადამიანზე. დაკავებულების სახლიდან მორფინის გარდა ამოღებულია "ბუპრენორფონიც".

შსს-ს ინფორმაციით, დაკავებული პოლიციელი იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის ქუთაისის საქალაქო სამმართველოს პოლიციის მე-2 განყოფილების უბნის ინსპექტორია. ამ დანაშაულის გახსნაში ჩართული იყო როგორც შსს-ს გენერალური ინსპექცია, ისე გენერალური პროკურატურა.

გამოძიება დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა, შენახვა, რეალიზაციის საქმეზე მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, ასევე 260-ე ტერცია მუხლის მეოთხე ნაწილით მიმდინარეობს - ეს დანაშაული 12-დან 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

