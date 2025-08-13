ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ქვეყნიდან აძევებს რუს დიპლომატს

ესტონეთის ხელისუფლების განცხადებაში ნათქვამია, რომ დიპლომატი მონაწილეობდა ქვეყნის კონსტიტუციური წესრიგისა და სამართლებრივი სისტემის ძირგამომთხრელ საქმიანობაში, საზოგადოების გახლეჩასა და სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩადენილი
დანაშაულების ხელშეწყობაში.
„გაძევება - მკაფიო სიგნალია: ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე უცხო სახელმწიფოს კოორდინირებული და ორგანიზებული ქმედებების ადგილი არ იქნება“, - მოჰყავს ERR-ს ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, მარგუს ცაჰკნას სიტყვები.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, ალექსეი ფადეევმა, განაცხადა, რომ მოსკოვი საპასუხო ზომებზე მუშაობს მომხდართან დაკავშირებით და გაძევებას „მტრული აქტი“ უწოდა.
