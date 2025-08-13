Accessibility links

2025 წლის პირველ 6 თვეში ავტოსაგზაო შემთხვევებს 216 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა

ფოტოზე ასახულია თბილისში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევა 2023 წლის 13 ოქტომბერს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, 2025 წლის პირველ 6 თვეში 2 860 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ავტოავარიებში იანვრიდან ივლისამდე 216 ადამიანი დაიღუპა და 2 816 დაშავდა. გარდაცვლილთაგან 79 ქვეითად მოსიარულე იყო, 14 ბავშვი.

ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, ავტოსაგზაო შემთხვევების თითქმის ნახევარი, 1369 შემთხვევა თბილისში მოხდა. დედაქალაქში ავარიების მსხვერპლთა რიცხვი 50-ია.

რეგიონებიდან ყველაზე მეტი ავტოსაგზაო შემთხვევა იმერეთში ფიქსირდება - 316 ავარიას 45 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.

შსს-ს მონაცემების მიხედვით, ორჯერ მეტია ავტომობილის შეჯახების შემთხვევები ქვეითად მოსიარულეზე [917 შემთხვევა, 79 გარდაცვლილი, 819 დაშავებული], ვიდრე ავტოსაგზაო შემთხვევები მოტოციკლის მონაწილეობით [ 454 შემთხვევა, 8 გარდაცვლილი, 427 დაშავებული].

