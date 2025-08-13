2025 წლის პირველ 6 თვეში ავტოსაგზაო შემთხვევებს 216 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა

ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, ავტოსაგზაო შემთხვევების თითქმის ნახევარი, 1369 შემთხვევა თბილისში მოხდა. დედაქალაქში ავარიების მსხვერპლთა რიცხვი 50-ია.
რეგიონებიდან ყველაზე მეტი ავტოსაგზაო შემთხვევა იმერეთში ფიქსირდება - 316 ავარიას 45 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.
შსს-ს მონაცემების მიხედვით, ორჯერ მეტია ავტომობილის შეჯახების შემთხვევები ქვეითად მოსიარულეზე [917 შემთხვევა, 79 გარდაცვლილი, 819 დაშავებული], ვიდრე ავტოსაგზაო შემთხვევები მოტოციკლის მონაწილეობით [ 454 შემთხვევა, 8 გარდაცვლილი, 427 დაშავებული].
