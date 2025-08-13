გარდაიცვალა რისმაგ გორდეზიანი, ქართველი მეცნიერი, ელინისტი, აკადემიკოსი

რისმაგ გორდეზიანი არის ავტორი რამდენიმე წიგნისა: კლასიკური ფილოლოგიის შესავალი; მითების სიბრძნე; ბერძნული ლიტერატურა; ძველი და ახალი ბერძნული ენა; წინაბერძნული და ქართველური.
რისმაგ გორდეზიანი 1940 წლის 9 ივნისს დაიბადა. მან დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. ის სხვადასხვა დროს იყო ამავე უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის დოცენტი; პროფესორი; ხმელთაშუა ზღვის კულტურების კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.
მას მიღებული აქვს არაერთი ჯილდო, მათ შორის საბერძნეთის რესპუბლიკის ღირსების ორდენი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სამეცნიერო პრემია, ღირსების ოდენი, თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება.
