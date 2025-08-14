დონის როსტოვიდან დრონებით შეტევისა და 10-ზე მეტი დაჭრილის შესახებ იუწყებიან

როსტოვის ოლქის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლის, იური სლიუსარის ინფორმაციით, 14 აგვისტოს, დილით განხორციელებული შეტევის შედეგად ტელმანის და ლერმონტოვის ქუჩებზე დაზიანებულია რამდენიმე მრავალბინიანი სახლი. მისივე ცნობით, დაჭრილია 13 ადამიანი, რომელთაგან ორის მდგომარეობა მძიმეა.
დონის როსტოვის მერის, ალექსანდრ სკრიაბინის ინფორმაციით, დაზიანებული სახლების მობინადრეები დროებით ევაკუირებული არიან.
14 აგვისტოს დღის პირველი საათისთვის უკრაინულ მხარეს დონის როსტოვზე დრონებით შეტევის შესახებ რაიმე ცნობა არ გაუვრცელებია.
რუსეთთან ომში მყოფ უკრაინას რუსეთის ტერიტორიაზე და ანექსირებულ ყირიმში კანონიერ სამიზნედ აქვს გამოცხადებული სამხედრო ობიექტები და საწარმოები, რომლებიც რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ და ინფრასტრუქტურა, რომელსაც რუსეთის შეიარაღებული ძალები იყენებენ.
