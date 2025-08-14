Accessibility links

დონის როსტოვიდან დრონებით შეტევისა და 10-ზე მეტი დაჭრილის შესახებ იუწყებიან

ფოტო არქივიდან. დრონებით შეტევის შედეგად დაზიანებული სახლი დონის როსტოვში
ფოტო არქივიდან. დრონებით შეტევის შედეგად დაზიანებული სახლი დონის როსტოვში

რუსეთის როსტოვის ოლქისა და სამხრეთის ფედერალური ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე, ქალაქ დონის როსტოვზე უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო. ამის შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლება იუწყება.

როსტოვის ოლქის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლის, იური სლიუსარის ინფორმაციით, 14 აგვისტოს, დილით განხორციელებული შეტევის შედეგად ტელმანის და ლერმონტოვის ქუჩებზე დაზიანებულია რამდენიმე მრავალბინიანი სახლი. მისივე ცნობით, დაჭრილია 13 ადამიანი, რომელთაგან ორის მდგომარეობა მძიმეა.

დონის როსტოვის მერის, ალექსანდრ სკრიაბინის ინფორმაციით, დაზიანებული სახლების მობინადრეები დროებით ევაკუირებული არიან.

14 აგვისტოს დღის პირველი საათისთვის უკრაინულ მხარეს დონის როსტოვზე დრონებით შეტევის შესახებ რაიმე ცნობა არ გაუვრცელებია.

რუსეთთან ომში მყოფ უკრაინას რუსეთის ტერიტორიაზე და ანექსირებულ ყირიმში კანონიერ სამიზნედ აქვს გამოცხადებული სამხედრო ობიექტები და საწარმოები, რომლებიც რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ და ინფრასტრუქტურა, რომელსაც რუსეთის შეიარაღებული ძალები იყენებენ.

