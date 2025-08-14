აშშ-მა სანქციები დაუწესა კრიპტოვალუტის რუსულ ბირჟა Garantex-ს

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა და ფინანსთა სამინისტრომ ხუთშაბათს რუსული კრიპტოვალუტის ბირჟის, Garantex-ისა და მისი ხელმძღვანელების წინააღმდეგ სანქციები გამოაცხადეს.
აშშ-ის ხელისუფლებამ ასევე გამოაცხადა 6 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯილდო ინფორმაციისთვის, რომელიც „შავ სიაში“ შეყვანილი ფიზიკური პირების დაკავებას შეუწყობს ხელს.
აშშ-ის სააგენტოების ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც Reuters-ს მოჰყავს, ნათქვამია, რომ Garantex-ს, სავარაუდოდ, კიბერდამნაშავეები იყენებენ ფულის გასათეთრებლად. განცხადების თანახმად, ბირჟამ 2019 წლის აპრილიდან 2025 წლის მარტამდე მინიმუმ 96 მილიარდი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტის ტრანზაქციები დაამუშავა.
გამოცემა „რბკ“ სანქციების შესახებ თავის ცნობაში მიუთითებს, რომ შეზღუდვები ეკისრება არაერთ რუსულ კრიპტოკომპანიას, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ფულის გათეთრებაში და Garantex-თან კავშირში, რომელსაც უკვე დაწესებული აქვს სანქციები.
შეზღუდვები მოიცავს, კერძოდ, კომპანია Exved-ს, რომელიც, აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს თანახმად, მეწარმე სერგეი მენდელეევთან დაკავშირებული ფინანსური პლატფორმაა. შეტყობინებებში ის Garantex-ის თანადამფუძნებლად არის მითითებული.
სიაში ასევე შედის პლატფორმა Grinex, რომელიც რუსეთსა და ყირგიზეთშია რეგისტრირებული. ამერიკის ხელისუფლება მიუთითებს, რომ კომპანია დაკავშირებულია Garantex-ის კრიპტობირჟასთან და მონაწილეობს კრიპტოვალუტის ტრანზაქციებში, რომლებიც მიზნად ისახავს სანქციების გვერდის ავლას. დოკუმენტში ასევე ნახსენებია Grinex-ის კრიპტოსაფულეები Tron-ის ქსელში.
გარდა ამისა, 14 აგვისტოს სანქციების სიას დაემატა პლატფორმა INDEFI. ვაშინგტონი მას ახასიათებს რუსულ კრიპტოფინანსურ სტრუქტურად, რომელიც ასევე მენდელეევთან არის დაკავშირებული წერს „რბკ“.
აშშ-ის ხელისუფლება მზად არის, სანქციების ქვეშ მყოფი პირების ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციისთვის დაწესებული ექვსი მილიონი დოლარიდან ხუთი მილიონი გადაიხადოს ადამიანისთვის, რომლის სახელი და გვარია ალექსანდრ მირა სერდა. როგორც ცნობაშია აღნიშნული, მას რუსეთისა და განის მოქალაქეობა აქვს და სანქტ-პეტერბურგშია რეგისტრირებული.
