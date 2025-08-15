Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
ანკორიჯში უკრაინის მხარდამჭერი აქციები დაიწყო

უკრაინის მხარდამჭერი აქცია ალასკის შტატის ქალაქ ანკორიჯში. 2025 წლის 14 აგვისტო
უკრაინის მხარდამჭერი აქცია ალასკის შტატის ქალაქ ანკორიჯში. 2025 წლის 14 აგვისტო

ალასკის შტატის ქალაქ ანკორიჯში, სადაც დღეს, 15 აგვისტოს გაიმართება აშშ-ის და რუსეთის პრეზიდენტების, დონალდ ტრამპის და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა, უკრაინის მხარდამჭერი აქციები დაიწყო.

14 აგვისტოს ასეულობით დემონსტრანტმა აქცია გამართა სიუარდის ავტომაგისტრალთან. მათ თან ჰქონდათ უკრაინის დროშები და პლაკატები. ერთ-ერთ მათგანზე ეწერა: „უკრაინა და ალასკა აღარასდროს იქნებიან რუსული“.

აქციის ამსახველი ვიდეო სოციალური ქსელებით გაავრცელა „ამერიკის ხმის" ყოფილმა კორესპონდენტმა ოსტაპ იარიშმა.

ანკორიჯში უკრაინის მხარდამჭერი აქცია დღეს, 15 აგვისტოსაც გაიმართება.

აქციების ერთ-ერთმა ინიციატორმა, ორგანიზაცია Stand UP Alaska-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა ერინ ჯექსონ-გილმა სააგენტო „უკრინფორმს” განუცხადა, რომ ეწინააღმდეგებიან ალასკის შტატში ავტორიტარი დიქტატორების მიწვევას, პუტინი სამხედრო დამნაშავეა და ამერიკულ მიწაზე მისი ადგილი არ არის.

ერინ ჯექსონ-გილის ინფორმაციით, აქციების მონაწილეები მოითხოვენ, რომ პუტინმა აგრესია შეწყვიტოს და უკრაინა დატოვოს.

შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების, დონალდ ტრამპის და ვლადიმირ პუტინის დღევანდელი მოლაპარაკება ელმენდორფ-რიჩარდსონის სამხედრო ბაზაზე გაიმართება.

რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრამდე, 13 აგვისტოს აშშ-ის პრეზიდენტმა ონლაინ-შეხვედრა გამართა უკრაინის პრეზიდენტთან და ევროკავშირის რამდენიმე სახელმწიფოსა და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებთან.

ტელეკომპანია NBC News-ის ინფორმირებული წყაროების ცნობით, ტრამპმა ზელენსკის და ევროპელ ლიდერებს უთხრა, რომ არ აპირებს პუტინთან განიხილოს უკრაინის ტერიტორიების განაწილების საკითხი და მხოლოდ ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევა სურს.

პრეზიდენტმა ზელენსკიმ, რომელიც პრეზიდენტ ტრამპთან ონლაინ-შეხვედრაში ბერლინიდან, გერმანიის კანცლერ მერცთან ერთად მონაწილეობდა, 13 აგვისტოს განახადა, რომ ტრამპი-პუტინის შეხვედრის მთავარი თემა ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა იქნება.




