ანკორიჯში უკრაინის მხარდამჭერი აქციები დაიწყო

14 აგვისტოს ასეულობით დემონსტრანტმა აქცია გამართა სიუარდის ავტომაგისტრალთან. მათ თან ჰქონდათ უკრაინის დროშები და პლაკატები. ერთ-ერთ მათგანზე ეწერა: „უკრაინა და ალასკა აღარასდროს იქნებიან რუსული“.
აქციის ამსახველი ვიდეო სოციალური ქსელებით გაავრცელა „ამერიკის ხმის" ყოფილმა კორესპონდენტმა ოსტაპ იარიშმა.
ანკორიჯში უკრაინის მხარდამჭერი აქცია დღეს, 15 აგვისტოსაც გაიმართება.
აქციების ერთ-ერთმა ინიციატორმა, ორგანიზაცია Stand UP Alaska-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა ერინ ჯექსონ-გილმა სააგენტო „უკრინფორმს” განუცხადა, რომ ეწინააღმდეგებიან ალასკის შტატში ავტორიტარი დიქტატორების მიწვევას, პუტინი სამხედრო დამნაშავეა და ამერიკულ მიწაზე მისი ადგილი არ არის.
ერინ ჯექსონ-გილის ინფორმაციით, აქციების მონაწილეები მოითხოვენ, რომ პუტინმა აგრესია შეწყვიტოს და უკრაინა დატოვოს.
შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების, დონალდ ტრამპის და ვლადიმირ პუტინის დღევანდელი მოლაპარაკება ელმენდორფ-რიჩარდსონის სამხედრო ბაზაზე გაიმართება.
რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრამდე, 13 აგვისტოს აშშ-ის პრეზიდენტმა ონლაინ-შეხვედრა გამართა უკრაინის პრეზიდენტთან და ევროკავშირის რამდენიმე სახელმწიფოსა და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებთან.
ტელეკომპანია NBC News-ის ინფორმირებული წყაროების ცნობით, ტრამპმა ზელენსკის და ევროპელ ლიდერებს უთხრა, რომ არ აპირებს პუტინთან განიხილოს უკრაინის ტერიტორიების განაწილების საკითხი და მხოლოდ ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევა სურს.
პრეზიდენტმა ზელენსკიმ, რომელიც პრეზიდენტ ტრამპთან ონლაინ-შეხვედრაში ბერლინიდან, გერმანიის კანცლერ მერცთან ერთად მონაწილეობდა, 13 აგვისტოს განახადა, რომ ტრამპი-პუტინის შეხვედრის მთავარი თემა ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა იქნება.
ფორუმი