უკრაინამ დაადასტურა დარტყმა სიზრანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე

უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა მანამდე სოციალური ქსელებით გავრცელებული ცნობები, რომ რუსეთის სამარის ოლქზე დრონებით დღევანდელი შეტევის სამიზნე ქალაქ სიზრანის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა იყო.
უკრაინის გენშტაბის თანახმად, კომპანია „როსნეფტის“ სისტემის ამ ერთ-ერთ უმსხვილეს ქარხანაზე დარტყმის შედეგად დაფიქსირებულია ხანძარი და აფეთქებები.
გენერალური შტაბი ხაზს უსვამს, რომ სიზრანის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც საწვავის ფართო სპექტრს, მათ შორის საავიაციო საწვავს აწარმოებს, რუსეთის არმიის მომარაგებაში მონაწილეობს.
15 აგვისტოს, დილით სამარის ოლქის ხელისუფლებამ რეგიონზე უკრაინული დრონებით „მასირებული შეტევის” შესახებ განაცხადა, თუმცა სიზრანის ქარხნის შესახებ არაფერი უთქვამს.
2025 წლის აგვისტოში რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე არაერთი შეტევა იყო.
14 აგვისტოს უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა განაცხადა, რომ რუსეთში დრონებით დაარტყეს ვოლგოგრადის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას, რომელიც კომპანია „ლუკოილის“ მფლობელობაშია და რუსულ არმიას ნავთობპროდუქტებით ამარაგებს.
10 აგვისტოს უკრაინის გენშტაბმა დაადასტურა უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე, რომლის მფლობელიც სახელმწიფო კომპანია „როსნეფტია“.
2 აგვისტოს ამავე კომპანიის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით დარტყმა იყო ქალაქ რიაზანშიც.
რუსეთთან ომში მყოფ უკრაინას რუსეთის ტერიტორიაზე და ანექსირებულ ყირიმში კანონიერ სამიზნედ აქვს გამოცხადებული სამხედრო ობიექტები და საწარმოები, რომლებიც რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ და ინფრასტრუქტურა, რომელსაც რუსეთის შეიარაღებული ძალები იყენებენ.
