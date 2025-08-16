Accessibility links

საელჩო ესპანეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს ხანძრის საშიშროებაზე აფრთხილებს

საქართველოს საელჩომ ესპანეთში 16 აგვისტოს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ესპანეთის სამეფოში, განსაკუთრებით კი გალისიაში, კასტილია და ლეონსა და ექსტრემადურაში გააქტიურებულია ტყის ხანძრები და ესპანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განგაშის მაღალი დონე აქვს გამოცხადებული.

საელჩო მოქალაქეებს სთხოვს, გამოიჩინონ უკიდურესი სიფრთხილე, მოერიდონ ხანძრების ზონებს და გაითვალისწინონ ადგილობრივი მთავრობის რეკომენდაციები.

ესპანეთში ახლა, სულ მცირე, 14 დიდი ხანძარი მძვინვარებს. ცეცხლმა 1500 კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ტერიტორია გაანადგურა. დაიღუპა შვიდი ადამიანი.

ესპანეთის ჩრდილოეთ სანაპიროზე ამჟამად ტემპერატურა 40 გრადუსამდე სიცხეს აღწევს და ვარაუდობენ, სიცხე ორშაბათამდე შენარჩუნდება.

