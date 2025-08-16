Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

იმერეთის პოლიციამ 230 ძირი კანაბისი ამოიღო. დაკავებულ 3 პირს 6-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება

შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ნარკოტიკული საშუალების ფლობის ბრალდებით სამი პირი დააკავეს.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაკავებულების საცხოვრებელი სახლებისა და მიწის ნაკვეთების ჩხრეკის დროს, შსს-ს თანამშრომლებმა დათესილი და კულტივირებული 230 ძირი კანაბისი ნივთმტკიცებად ამოიღეს.

გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 265-ე პრიმა მუხლის 1-ლი და მე-3 ნაწილის ა ქვეპუნქტით მიმდინარეობს. დანაშაული 6-დან 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG