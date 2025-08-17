„როიტერსის“ ცნობით, პუტინმა ტრამპთან შეხვედრაზე სანქციების ნაწილის მოხსნაც მოითხოვა

აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრისას, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მოითხოვა, რომ უკრაინაში ომის დასრულების შეთანხმების ფარგლებში აღიარებული იქნას რუსეთის სუვერენიტეტი ანექსირებულ ყირიმზე - ამ ცნობას ავრცელებსბრიტანული საინფორმაციო სააგენტო „როიტერსი“ საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით.
თუმცა, გაურკვეველია, ეს მოთხოვნა ეხება თუ არა შეერთებული შტატებს, თუ, მაგალითად, ყველა დასავლური ქვეყანასა და თავად უკრაინას.
სააგენტოს წყაროების ცნობით, პუტინს ასევე სურს, რომ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ნაწილი მაინც მოიხსნას.
პუტინის მიერ შეთავაზებული შეთანხმების მიხედვით, კიევმა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებიდან თავის ჯარები მთლიანად უნდა გაიყვანოს, სანაცვლოდ კი რუსეთის ხერსონისა და ზაპოროჟიეს ოლქებში ფრონტის ხაზის გაყინვის პირობას დადებდა.
უკრაინამ უკვე უარი თქვა თავისი ტერიტორიებიდან, განსაკუთრებით დონეცკის ოლქიდან, ჯარის გაყვანაზე.
არსებობს ინფორმაცია, რომ რუსეთი მზადაა დააბრუნოს ოკუპირებული ტერიტორიების შედარებით მცირე ტერიტორიები სუმის ოლქის ჩრდილოეთით და ხარკოვის ოლქის ჩრდილო-აღმოსავლეთით.
წყაროების ცნობით, რუსეთი მოითხოვს, რომ რუსულ ენას უკრაინის ზოგიერთ ნაწილში ან მის მთელ ტერიტორიაზე ოფიციალური სტატუსი მიენიჭოს და რუსეთის მართლმადიდებლურ ეკლესიას ქვეყანაში თავისუფლად მოქმედების უფლება მიეცეს.
დონალდ ტრამპისა და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა 15 აგვისტოს ალასკაში, ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე გაიმართა. ეს იყო აშშ-რუსეთის პირველი სამიტი უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბური ომის დაწყების შემდეგ.
