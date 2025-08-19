რუსეთმა უკრაინას ისევ დრონებით შეუტია

19 აგვისტოს, ღამით, რუსეთმა უკრაინას 270 დრონით, ხუთი ბალისტიკური და ხუთი ფრთოსანი რაკეტით დაარტყა, ინფორმაციას უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალები ავრცელებს. თავდასხმაში სტრატეგიული ავიაციაც მონაწილეობდა.
იტყობინებიან, რომ დრონებისა და რაკეტების უმეტესობა ჩამოაგდეს, თუმცა დაფიქსირდა 40-ზე მეტი მოხვედრა. მათ შორის Х-101 ტიპის ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტისა Искандер-М.
ვრცელდება ცნობები პოლტავის ოლქზე განხორციელებული მასირებული იერიშის შესახებ. ათას ხუთასზე მეტი ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა, იტყობინება რეგიონის ხელმძღვანელი ვლადიმირ კოგუტი.
