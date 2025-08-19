საქსტატი: უმუშევართა რაოდენობა გაიზარდა

გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით (წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით):
- უმუშევრობის დონე 0,6 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 14,3 პროცენტი შეადგინა;
- თვითდასაქმებულთა რიცხოვნობა 29,3 ათასით შემცირდა (6,5%) და 422,2 ათასი შეადგინა;
- უმუშევართა რაოდენობა გაიზარდა 7,9 ათასით (3,6%) და 227,6 ათასი შეადგინა;
- დაქირავებულთა რიცხოვნობა გაიზარდა 4,7 ათასი კაცით (0,5%) და 940,5 ათასს მიაღწია.
თუ მიმდინარე წლის პირველ და მეორე კვარტალში ქვეყანაში არსებულ უმუშევრობის დონეს შევადარებთ, ჩანს, რომ იანვარ-მარტთან შედარებით აპრილ-ივნისში ეს მონაცემი შემცირებულია.
