მაკრონი: ზელენსკისა და პუტინის შეხვედრა ევროპაში უნდა ჩატარდეს

აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან, უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან და სხვა ევროპელ ლიდერებთან ვაშინგტონში 18 აგვისტოს ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ფრანგული მედიისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ზელენსკისა და რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმირ პუტინის შესაძლო შეხვედრა ევროპაში უნდა ჩატარდეს.
ამ შეხვედრის ევროპაში ჩატარება “მხოლოდ ჰიპოთეზა არ არის, ეს კოლექტიური ნებაა”, - თქვა ემანუელ მაკრონმა და დასძინა, რომ ის უნდა ჩატარდეს არა საფრანგეთში, როგორც ეს 2019 წელს მოხდა, არამედ “ნეიტრალურ ქვეყანაში.”
“შესაძლოა - შვეიცარიაში. მე მხარს ჟენევას ვუჭერ. ან შეიძლება სხვა ქვეყანაში ჩატარდეს, ბოლოს ორმხრივი მოლაპარაკებები სტამბოლში იყო“, - განაცხადა ემანუელ მაკრონმა.
საფრანგეთის პრეზიდენტმა ასევე ილაპარაკა შესაძლო შეხვედრის ფორმატზე. მისი თქმით, გეგმა ასეთია: ერთმანეთს ჯერ უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტები შეხვდებიან, შემდეგ ჩატარდება სამმხრივი შეხვედრა, რომელზეც მათ აშშ-ის პრეზიდენტი შეუერთდება, ამის მერე კი - მრავალმხრივი შეხვედრა, რომელზეც მოლაპარაკებების მაგიდასთან ევროპელებიც იქნებიან.
