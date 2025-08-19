საოკუპაციო ძალებმა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დააკავეს - ინფორმაციას ცხინვალის დე ფაქტო შსს ავრცელებს

მათივე ცნობით, დაკავებული 33 წლისაა. სხვა მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია არ ვრცელდება.
ცხინვალის საოკუპაციო ძალებმა შიდა ქართლში, სოფელ არცევის მიმდებარე ტერიტორიაზე, საქართველოს ერთი მოქალაქე დააკავეს. 18 აგვისტოს, „ტერიტორიაზე პატრულირების დროს“ მოქალაქის დაკავების შესახებ ინფორმაციას ოკუპირებული ცხინვალის ე.წ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს.
მათივე ცნობით, დაკავებული 33 წლისაა. სხვა მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია არ ვრცელდება.
რადიო თავისუფლება ამ საკითხზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ცდილობს დაკავშირებას. კომენტარის მიღების შემთხვევაში, ტექსტი განახლდება.
