აჭარის ტელევიზიის დირექტორი გადადგა

სხდომის დასრულების დროს გაირკვა, რომ ტატიშვილი 1 სექტემბრამდე დარჩება თანამდებობაზე.
ვლადიმერ ტატიშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორად სამწლიანი ვადით 2022 წლის 11 ნოემბერს აირჩიეს, მუშაობა კი 20 ნოემბერს დაიწყო. მან თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება უფლებამოსილების ამოწურვამდე სამი თვით ადრე მიიღო.
აჭარის ტელევიზიის დირექტორის მოვალეობას ვლადიმერ ტატიშვილის პირველი მოადგილე ეკატერინე შანიძე შეასრულებს.
მომავალი დირექტორის შესარჩევად კონკურსი წინმსწრებად, 13 აგვისტოს, გამოცხადდა - „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონით, თუკი დირექტორს უფლებამოსილების ვადა ეწურება, კონკურსი ცხადდება „ვადის ამოწურვამდე არაუგვიანეს 90 კალენდარული დღისა“.
ფორუმი