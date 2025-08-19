კიევმა განაცხადა, რომ რუსეთმა 1000 უკრაინელი ჯარისკაცის ცხედრები დააბრუნა

კიევმა 19 აგვისტოს განაცხადა, რომ რუსეთმა ათასი დაღუპული უკრაინელი ჯარისკაცის ცხედრები დააბრუნა.
ცხედრების დაბრუნება მოხდა ორ ქვეყანას შორის მიღწეული წინა შეთანხმებების ფარგლებში.
რუსეთი და უკრაინა ომობენ 2022 წლის თებერვლის შემდეგ, როცა რუსეთმა სრულმასშტაბიანი აგრესია დაიწყო მეზობელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
„სამწუხაროდ, დაბრუნებულ ცხედრებს შორის ხუთი ეკუთვნის უკრაინელ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც ტყვეობაში დაიღუპნენ“, - განაცხადა სოციალურ მედიაში რეპატრიაციის კოორდინატორმა სამთავრობო სააგენტომ და დასძინა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინიდან და რუსეთის კურსკის რეგიონიდან გადმოტანილი ნეშტების ამოცნობის მიზნით, ტესტებს ჩაატარებენ.
ფორუმი